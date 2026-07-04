مسئول تیم پیوند عضو دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: ۲ بیمار مرگ‌مغزی بستری در بیمارستان‌های همدان و ملایر، با رضایت خانواده‌های ایثارگرشان، اعضای بدن خود را به بیماران نیازمند اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، ویدا سمیعی افزود: شهراد سلطان محمدی کودک ۲ سال و ۹ ماهه به دنبال غرق شدگی در بخش آی. سی. یو بیمارستان اکباتان همدان بستری شده بود.

وی اضافه کرد: با وجود تلاش پزشکان برای نجات جان وی، اما مرگ مغزی او تایید شد.

مسوول تیم پیوند عضو دانشگاه علوم پزشکی همدان ادامه داد: بعد از تایید مرگ مغزی توسط تیم پزشکی، با گذشت خانواده این کودک، کبد و ۲ کلیه‌اش به کودکان نیازمند عضو اهدا شد.

سمیعی گفت: همچنین حسین فرجی ۲۵ ساله ساکن خنداب اراک نیز به دنبال تصادف دچار خونریزی مغزی شده و در آی. سی. یو بیمارستان امام حسین (ع) ملایر بستری شده بود.

وی افزود: بعد از تایید مرگ مغزی توسط تیم پزشکی با گذشت خانواده‌اش، کبد، ۲ کلیه و پانکراس این بیمار اهدا شد.