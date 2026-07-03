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وداع فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح با فرمانده شهید کل قوا

فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح ضمن وداع با حضرت آیت الله العظمی شهید سید علی خامنه‌ای بر ادامه نقشه راه فرمانده شهید کل قوا در صنایع دفاعی تاکید کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۲- ۱۸:۰۲
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وداع فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح با فرمانده شهید کل قوا

برچسب ها: مراسم وداع ، فرماندهان نظامی ، رهبر انقلاب ، بدرقه آقای شهید ایران
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