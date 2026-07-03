مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران، از آمادگی کامل ناوگان تاکسیرانی برای ارائه خدمات حمل‌ونقل رایگان به شرکت‌کنندگان در مراسم وداع و تشییع خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علی رحیمی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده گفت: سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران مفتخر است در کنار سایر دستگاه‌های خدمت‌رسان، بخشی از مسئولیت حوزه حمل‌ونقل این مراسم را بر عهده داشته باشد و با بسیج تمامی ظرفیت‌های خود، زمینه تسهیل تردد شهروندان را فراهم کند.

وی افزود: در این راستا، یک‌هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی‌ون از ساعت ۴ صبح روز شنبه ۱۳ تیرماه تا پایان مراسم، به‌صورت رایگان در ۱۴ محور اصلی شهر به شهروندان خدمات‌رسانی خواهند کرد.»

مسیرها:

۱. پارکینگ شماره ۱۷ ورزشگاه آزادی تا ایستگاه متروی ورزشگاه آزادی

۲. پارکینگ هزار و یک شهر تا بزرگراه شهید خرازی

۳. پارک جنگلی سرخه‌حصار تا ایستگاه متروی فرهنگسرای اشراق

۴. پردیس مسافری شرق تا ایستگاه متروی فرهنگسرای اشراق

۵. ابتدای خیابان آیت‌الله مطهری تا پل بزرگراه آیت‌الله مدرس

۶. میدان سبلان تا تقاطع خیابان شهید آیت‌الله بهشتی و سهروردی

۷. ایستگاه متروی ورزشگاه تختی تا بلوار هجرت و بزرگراه شهید شوشتری

۸. بزرگراه یادگار امام (ره) (حدفاصل بلوار دادمان تا پل شیخ فضل‌الله نوری)

۹. بزرگراه شهید باکری حدفاصل بزرگراه شهيد همت تا آزادراه تهران كرج

۱۰. میدان راه‌آهن تا میدان حر

۱۱. پارکینگ گلگشت تا مصلای بزرگ امام خمینی (ره)

۱۲. پارکینگ شهرری تا ایستگاه متروی شهرری

۱۳. میدان میوه و تره‌بار مرکزی تا ایستگاه متروی عبدل‌آباد

۱۴. میدان هفتم تیر تا درب شماره ۲۱ مصلای بزرگ امام خمینی (ره)