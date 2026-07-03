پخش زنده
امروز: -
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیهای، ضمن تسلیت شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، از اساتید، اعضای هیئت علمی، کادر بهداشت و درمان و تمامی فعالان نظام سلامت دعوت کرد با حضور گسترده در آیین تشییع، با آرمانهای انقلاب اسلامی و میراث علمی و معنوی ایشان تجدید میثاق کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیهای، شهادت مظلومانه رهبر شهید انقلاب اسلامی را ضایعهای بزرگ برای ملت ایران، جهان اسلام و جامعه نخبگانی کشور توصیف کرد.
در این بیانیه آمده است که رهبر شهید همواره با نگاهی راهبردی و تمدنساز، حوزه سلامت را یکی از ارکان اصلی اقتدار و خودکفایی ملی میدانستند و با حمایت مستمر از مرجعیت علمی، سیاستگذاری علمی در حوزه سلامت، بومیسازی دانشهای پیشرفته پزشکی و پشتیبانی از اعضای نظام سلامت، میراثی ماندگار برای کشور به یادگار گذاشتند. فرهنگستان علوم پزشکی همچنین با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی سلامت از سوی رهبر شهید، تاکید کرد که رهنمودهای ایشان در زمینه عدالت در سلامت، ارتقای شاخصهای بهداشتی و حفظ کرامت انسانی بیماران، همچنان چراغ راه سیاستگذاران و دستاندرکاران نظام سلامت خواهد بود.
در ادامه این بیانیه، از تمامی اساتید، اعضای هیئت علمی، کارکنان و کادر خدوم بهداشت و درمان و همه فعالان متعهد نظام سلامت دعوت شده است تا با حضور پرشور در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، ضمن تجدید عهد با آرمانهای انقلاب اسلامی، بار دیگر بر پاسداری از میراث علمی، معنوی و ارزشهای والای آن شهید تاکید کنند.
فرهنگستان علوم پزشکی در پایان این بیانیه، حضور جامعه سلامت در این مراسم را نمادی از وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی، مسئولیتپذیری ملی و استمرار مسیر پیشرفت علمی و خدمت به مردم دانست.