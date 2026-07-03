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تیم ملی آرژانتین در مهمترین دیدارهای روز ششم یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف کیپورد خواهد رفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب مرحله یکشانزدهم پایانی رقابتهای فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶، امشب (جمعه ۱۲ تیر) ساعت ۹:۳۰ دقیقه تیمهای ملی مصر و استرالیا رو در روی هم قرار خواهند گرفت.
در دیدار دوم بامداد فردا (شنبه ۱۳ تیر) تیم ملی آرژانتین از ساعت ۱:۳۰ دقیقه به مصاف کیپورد خواهد رفت.
در رقابت سوم هم تیم ملی کلمبیا از ساعت ۵ صبح فردا مقابل غنا قرار میگیرد.
همچنین نتایج بازیهای شب گذشته و بامداد امروز به شرح زیر است.
در روز پنجم مرحله یکشانزدهم رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶، تیم ملی اسپانیا توانست با نتیجه ۳ بر صفر اتریش را از دور رقابتها حذف کند.
در دیدار دیگر تیم ملی پرتغال توانست با نتبجه ۲ بر یک از سد کرواسی عبور کند.
در دیدار آخر روز پنجم هم سوئیس توانست ۲ بر صفر الجزایر را شکست دهد و راهی دور بعد شود.