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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهران گفت: ۱۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت ذرت علوفه اختصاص یافته و پیشبینی میشود از هر هکتار ۳۰ تا ۳۵ تن محصول برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ برداشت ذرت علوفه از اراضی کشاورزی شهرستان مهران آغاز شده است.
بهرهوری از این کشت و مدیریت صحیح، باعث شده تا محصولی با کیفیت برداشت شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهران گفت: ۱۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان مهران به کشت ذرت علوفه اختصاص یافته است.
وی افزود: پیشبینی میشود از هر هکتار حدود ۳۰ تا ۳۵ تن محصول ذرت علوفه برداشت شود.
ذرت علوفه تولیدی در این شهرستان به دامداران نقاط مختلف استان ارسال میشود.