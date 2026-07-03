

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در گزارش فیبا از تیم ملی بسکتبال ایران آمده است:

ایران در یک دیدار خارج از خانه در امان مقابل اردن به یک پیروزی راحت رسید. ایران بیش از ۳۷ دقیقه تیم برتر زمین بود و پس از دقایق ابتدایی که بازی نزدیک پیش می‌رفت، دیگر به اردن اجازه پاسخ دادن نداد تا در سالن شاهزاده حمزه شهر امان با نتیجه ۶۷ بر ۴۹ به پیروزی برسد.

نقطه عطف بازی در کوارتر اول رقم خورد، جایی که در فاصله ۷ دقیقه تا انتهای این کوارتر، ارسلان کاظمی حمله سریع ایران را به سبد ختم کرد تا کار به تساوی ۲ بر ۲ کشیده شود. سپس یک دقیقه بعد، سید مهدی جعفری با لی آپ خود برتری را برای ایران تغییر داد و ایران تا انتهای بازی برتری خود را حفظ کرد. ایران در فاصله ۸ دقیقه و ۳۶ ثانیه تا ۵ دقیقه و ۳۰ ثانیه تا انتهای کوارتر اول، مقابل اردن به برتری ۷ بر ۲ رسید، ۵ ریباند به ثبت رساند و هیچ توپی از دست نداد. تمرکز ایران در دقایق ابتدایی، پایه ریز عملکرد خوب آنها در ادامه بازی بود.

ارسلان کاظمی در هر دو سمت زمین برای ایران پر تلاش بود و در طول ۳۲ دقیقه حضور در زمین، ۷ امتیاز، ۱۱ ریباند و ۷ پاس گل به ثبت رساند. کارایی ۲۰ و plus/minus ۱۱ نشان‌دهنده این بود که ایران در حضور او موفق به کنترل روند بازی شده بود. محمد مهدی حیدری، گارد جوان ایران امتیازآور اصلی تیم خود بود و موفق به کسب ۱۷ امتیاز، ۴ ریباند و ۲ پاس گل شد. او ۷ اقدام از ۱۱ اقدام ۲ امتیازی خود را با موفقیت همراه کرد. مبین شیخی هم در طول ۲۶ دقیقه، ۱۳ امتیاز، ۴ ریباند، ۳ توپ ربایی و ۱ ریباند به ثبت رساند و ۴ اقدام از ۹ اقدام ۳ امتیازی خود را وارد سبد کرد. سالار منجی هم از روی نیمکت موفق به کسب ۵ امتیاز، ۷ ریباند و کارایی ۱۱ شد و در طول ۱۶ دقیقه حضور در زمین، بهترین آمار plus/minus با ۲۰ را به ثبت رساند.

ایران با این پیروزی، توانایی خود در کنترل سرعت بازی و پیاده کردن خواسته‌های خود در زمین را به نمایش گذاشت و گام بزرگی در گروه C رقابت‌های انتخابی جام جهانی برداشت.