مسابقات قهرمانی باشگاه‌های غرب و جنوب کشور در رشته‌های پرس سینه و ددلیفت، جام «قائد شهید»، با حضور ۲۵۰ ورزشکار از ۱۶ استان به میزبانی ایلام برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مسابقات قهرمانی باشگاه‌های غرب و جنوب کشور در رشته‌های پرس سینه و ددلیفت، جام «قائد شهید»، با حضور ۲۵۰ ورزشکار به میزبانی استان ایلام برگزار شد.

جلال رستمی مدیرکل ورزش و جوانان ایلام گفت: در این رقابت‌ها، ۲۵۰ ورزشکار در قالب ۲۵ تیم از ۱۶ استان کشور حضور داشتند و در رده‌های مختلف وزنی برای کسب عناوین برتر به رقابت پرداختند.

وی افزود: این مسابقات با هدف توسعه ورزش‌های قدرتی، شناسایی استعدادهای برتر، افزایش سطح آمادگی ورزشکاران و ایجاد تعامل و رقابت میان باشگاه‌های غرب و جنوب کشور برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها، از نفرات و تیم‌های برتر با اهدای کاپ، مدال و احکام قهرمانی تجلیل شد.