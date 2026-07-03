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مسابقات قهرمانی باشگاههای غرب و جنوب کشور در رشتههای پرس سینه و ددلیفت، جام «قائد شهید»، با حضور ۲۵۰ ورزشکار از ۱۶ استان به میزبانی ایلام برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مسابقات قهرمانی باشگاههای غرب و جنوب کشور در رشتههای پرس سینه و ددلیفت، جام «قائد شهید»، با حضور ۲۵۰ ورزشکار به میزبانی استان ایلام برگزار شد.
جلال رستمی مدیرکل ورزش و جوانان ایلام گفت: در این رقابتها، ۲۵۰ ورزشکار در قالب ۲۵ تیم از ۱۶ استان کشور حضور داشتند و در ردههای مختلف وزنی برای کسب عناوین برتر به رقابت پرداختند.
وی افزود: این مسابقات با هدف توسعه ورزشهای قدرتی، شناسایی استعدادهای برتر، افزایش سطح آمادگی ورزشکاران و ایجاد تعامل و رقابت میان باشگاههای غرب و جنوب کشور برگزار شد.
در پایان این رقابتها، از نفرات و تیمهای برتر با اهدای کاپ، مدال و احکام قهرمانی تجلیل شد.