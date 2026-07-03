امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

برای آخرین دیدار باید برخاست

برای آخرین دیدار باید برخاست ، این حرف دل اهالی مجازی در وداع با آقای شهید ایران است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۲- ۱۸:۱۴
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
جزئیات مسیر‌های تردد برای ورود به محل برگزاری آیین تشییع آقای شهید ایران
جزئیات مسیر‌های تردد برای ورود به محل برگزاری آیین تشییع آقای شهید ایران
۱۴۰۵-۰۴-۱۱
آقای رفیق
آقای رفیق
۱۴۰۵-۰۴-۱۱
ادای احترام یک جهان به آقای شهید ایران
ادای احترام یک جهان به آقای شهید ایران
۱۴۰۵-۰۴-۱۲
ورود مقامات کشور‌های خارجی به تهران برای مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید
ورود مقامات کشور‌های خارجی به تهران برای مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید
۱۴۰۵-۰۴-۱۲
خبرهای مرتبط

داغ وداع با رهبر شهید، غم دل ۹۰ میلیون نفر ایرانی

برای آخرین دیدار باید برخاست

برچسب ها: مراسم وداع شهید ، فضای مجازی ، رهبر انقلاب ، بدرقه آقای شهید ایران
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 