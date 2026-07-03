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مجمع نمایندگان مردم آذربایجان غربی در مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیهای از ملت ایران و مردم استان برای حضور گسترده در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب دعوت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،متن این بیانیه به شرح زیراست:
بسمالله الرحمن الرحیم
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
شهادت جانسوز و مظلومانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و جمعی از اعضای خانواده گرانقدر ایشان، ضایعهای بزرگ، تاریخی و اندوهبار برای ملت ایران، جهان اسلام و همه آزادگان جهان است. فقدان شخصیتی که دههها با هدایت، تدبیر و استقامت، نقش مؤثری در صیانت از استقلال، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران ایفا کرد، زخمی عمیق بر قلب ملت ایران بر جای گذاشته است.
رهبر شهید انقلاب اسلامی با تکیه بر ایمان، حکمت، مردمباوری و روحیه مقاومت، در مقاطع حساس و سرنوشتساز کشور، مسیر عزت و پیشرفت را ترسیم کرد و همواره بر وحدت ملی، عدالت، پیشرفت علمی، خوداتکایی و دفاع از حقوق ملت ایران تأکید داشت. نام و یاد ایشان در تاریخ این سرزمین به عنوان نماد استقامت، دوراندیشی و دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی ماندگار خواهد بود.
بیتردید، دشمنان ایران اسلامی گمان میکنند که با ترور شخصیتهای اثرگذار میتوانند اراده یک ملت را متزلزل سازند، اما تجربه تاریخ نشان داده است که خون شهیدان، نهتنها موجب عقبنشینی ملت ایران نمیشود، بلکه عزم مردم را برای پاسداری از استقلال، امنیت و عزت کشور استوارتر میکند. ملت ایران بارها ثابت کرده است که در برابر تهدید، فشار و دشمنی، با وحدت و انسجام ملی از آرمانهای خود دفاع خواهد کرد.
ضمن عرض تسلیت و تعزیت به محضر ملت بزرگ ایران و همه مسلمانان، از مردم شریف، انقلابی و قدرشناس ایران، بهویژه مردم ولایتمدار آذربایجان غربی، دعوت میکنیم با حضور گسترده، باشکوه و آگاهانه در مراسم تشییع و بدرقه این شهیدان والامقام، بار دیگر پیوند ناگسستنی خود با آرمانهای انقلاب اسلامی، فرهنگ ایثار و شهادت و وحدت ملی را به نمایش بگذارند.
حضور باشکوه مردم در این آیین تاریخی، پاسخی روشن به همه کسانی خواهد بود که در پی ایجاد تفرقه، ناامیدی و تضعیف اراده ملت ایران هستند. این حضور، پیام روشنی از همبستگی، عزت، اقتدار و پایبندی ملت ایران به ارزشهای ملی و دینی را به جهانیان مخابره خواهد کرد.
از همه مسئولان، مدیران و خدمتگزاران نظام نیز انتظار میرود با حضور در کنار مردم و فراهم آوردن زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم، در پاسداشت مقام شامخ شهیدان و تجدید میثاق با آرمانهای والای انقلاب اسلامی ایفای نقش کنند.
بیشک راه شهیدان با اراده ملت ایران ادامه خواهد یافت و یاد این عزیزان، چراغ راه نسلهای آینده در مسیر استقلال، پیشرفت، عزت و سربلندی ایران اسلامی خواهد بود.
مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی در مجلس شورای اسلامی