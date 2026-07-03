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رئیس شورای مشورتی سازمانهای اسلامی مالزی(ماپیم) در بیانیهای به مناسبت تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی تأکید کرد: عملیات ترور و وحشیگری آمریکا و رژیم اسرائیل به جهانیان یادآوری میکند که همدستی، مصونیت و عدم پاسخگویی را نمیتوان عادیسازی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عزمی عبدالحمید، رئیس شورای مشورتی سازمانهای اسلامی مالزی (MAPIM) به مناسبت برگزاری مراسم تشییع آیتالله العظمی امام سید علی خامنهای(قدس سره)، رهبر شهید انقلاب، بیانیهای به این شرح صادر کرد:
شهادت آیتالله العظمی امام سید علی خامنهای(قدس سره)، چیزی بیش از درگذشت یک رهبر ملی است. این رویداد، یادآوری جدی از پیامدهای وخیم تروریسم دولتی، ترورهای سیاسی و عادیسازی خطرناک مصونیت از مجازات در امور بینالمللی است.
ترور هدفمند انجام شده از طریق تجاوز ایالات متحده و رژیم اسرائیل، فصل دیگری از الگوی طولانی نقض قوانین بینالمللی نشان میدهد. چنین اعمالی را نمیتوان تحت هیچ دکترین دفاع از خود یا امنیت ملی توجیه کرد.
جامعه بینالمللی باید تلاشها برای مشروعیت بخشیدن به ترورها به عنوان ابزار سیاست خارجی را محکوم کند. وقتی کشورهای قدرتمند میتوانند رهبران سیاسی و مذهبی را بدون ترس از پاسخگویی از بین ببرند، کل چارچوب حقوق بینالملل تضعیف میشود. سکوت در برابر چنین جنایاتی به منزله همدستی است.
این مراسم تشییع نشان میدهد که اگرچه رهبران ممکن است شهید شوند، اما آرمانهای آنها را نمیتوان از طریق خشونت از بین برد. تاریخ بارها نشان میدهد که ظلم و ستم، عزم مردم را برای دفاع از عدالت، عزت و استقلال ملی تقویت میکند.
ماپیم از جامعه بینالمللی، دولتها، سازمانهای جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر میخواهد که موارد زیر را مطالبه کنند:
۱. تحقیقات مستقل بینالمللی در مورد ترور و همه طرفهای مسئول.
۲. پاسخگویی کامل عاملان، در قبال نقض قوانین بینالمللی بشردوستانه و حقوق بشر بینالمللی.
۳. پایان دادن به سیاست قتلهای فراقضایی و ترورهای سیاسی.
۴. اعمال برابر قوانین بینالمللی بدون استانداردهای دوگانه.
۵. اقدامات مشخص قانونی برای جلوگیری از برهم خوردن بیشتر نظم بینالمللی.
امت مسلمان و همه افراد با وجدان باید در مخالفت با بیعدالتی در هر کجا که رخ دهد، ثابت قدم باشند. عدالت گزینشی، بیعدالتی است. پاسخگویی گزینشی، مصونیت از مجازات است. اگر جهان ترورهای سیاسی را به عنوان امری عادی بپذیرد، هیچ ملتی و هیچ رهبری از تجاوز غیرقانونی در امان نخواهد ماند.
بنابراین، تشییع رهبر شهید پیامی بسیار فراتر از ایران میفرستد. این هشداری به بشریت است که همدستی، مصونیت و عدم پاسخگویی هرگز نباید به عنوان هنجار جدید بینالمللی پذیرفته شود.
محمد عزمی عبدالحمید، رئیس شورای مشورتی سازمانهای اسلامی مالزی (MAPIM)