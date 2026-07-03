یک تیم تروریستی در شهرستان تفتان استان سیستان و بلوچستان مورد شناسایی قرار گرفت و تعداد ۲ نفر از اعضای آن به هلاکت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، بنابراعلام روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، این تیم که قصد داشت در استان سیستان و بلوچستان اقدام به عملیات تروریستی نماید با تلاش رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه منطقه، پیش از اجرای عملیات تروریستی - مورد ضربه قرار گرفت.

این تیم با داشتن سلاح و مهمات به قصد انجام عملیات تروریستی از محل اختفاء خود خارج شده بودند که در کمین رزمندگان قرار گرفته و در عملیات مشترک سپاه، اداره کل اطلاعات و فراجا به هلاکت رسیدند.

در نتیجه این عملیات ۲ نفر از تروریست‌ها به هلاکت رسیدند. از این تیم تروریستی مقادیری سلاح و مهمات، نارنجک و وسایل ارتباطی کشف و ضبط گردید.

قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه به گروهک‌های تروریستی و وابستگان آنان هشدار می‌دهد که اقدامات آنان تحت رصد و اشراف قرار داشته و به زودی مورد ضرب قرار خواهند گرفت.