به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ با فرارسیدن فصل تابستان، شهرستان طارم که یکی از قطب‌های مهم محصولات باغی در استان زنجان به شمار می‌رود، شاهد آغاز فصل برداشت محصول استراتژیک گیلاس است.

با رسیدن زمان برداشت، باغداران طارم با چیدن نوبرانه‌های گیلاس، شاهد تغییر رنگ و بوی طبیعت منطقه به رنگ سرخ درخشان هستند. این محصول که به دلیل کیفیت بالا و طعم متمایز شناخته می‌شود، همواره یکی از محصولات شاخص این منطقه بوده و اکنون با رسیدن به مرحله برداشت، چشم‌انتظار بازار‌های داخلی و خارجی است.