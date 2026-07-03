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معاون سیاسی-اجتماعی استانداری خوزستان گفت: برای حضور هم استانیها در مراسم وداع و تشییع آقای شهید ایران تمهیدات لازم اندیشیده شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا نجاتی در ارتباط تلفنی با خبر خوزستان اظهار داشت: برنامه ریزی برای حضور هم استانیها در مراسم وداع با رهبر شهید ایران و تشییع ایشان از یکماه قبل آغاز و کمیتهها و قرارگاههایی در این رابطه تشکیل شد.
وی افزود: باتوجه به اینکه ظرفیتهای استان با جمعیتی که مشتاق حضور در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ایران را ندارند، انتظار میرود درصورت امکان از وسایل نقلیه شخصی خود استفاده کنند.