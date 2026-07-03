به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا نجاتی در ارتباط تلفنی با خبر خوزستان اظهار داشت: برنامه ریزی برای حضور هم استانی‌ها در مراسم وداع با رهبر شهید ایران و تشییع ایشان از یکماه قبل آغاز و کمیته‌ها و قرارگاه‌هایی در این رابطه تشکیل شد.

وی افزود: باتوجه به اینکه ظرفیت‌های استان با جمعیتی که مشتاق حضور در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ایران را ندارند، انتظار می‌رود درصورت امکان از وسایل نقلیه شخصی خود استفاده کنند.