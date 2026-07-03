به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در پیامی به مناسبت سالروز حمله ددمنشانه ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران در پیامی در شبکه ایکس نوشت:

۱۲ تیر یادآور جنایتی است که آمریکا جان ۲۹۰ انسان بی‌گناه شامل ۶۶ کودک را گرفت. این جنایت هرگز از حافظه ملت ایران پاک نخواهد شد. جنایت دوم پس از شلیک به هواپیما آغاز شد. انکار مسئولیت، عدم عذرخواهی رسمی و اعطای مدال به فرمانده جنایتکار ناو.

این روزها، در کنار یاد شهدای پرواز ۶۵۵، ملت ایران یاد و نام امام مجاهد شهید خود را گرامی می‌دارد. شهادت امام خامنه‌ای، قائد عظیم الشان انقلاب، برای ایرانیان نماد استمرار و عمق دشمنی آمریکا با ملت ایران و همچنین، نماد همیشگی ایستادگی و مقاومت آنان در برابر دشمنی آمریکاست.