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رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ایلام گفت: همزمان با مراسم بدرقه و وداع با رهبر شهید امت، برنامههای مختلفی در شهرستانهای ۱۲گانه استان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ همزمان با مراسم بدرقه و وداع با رهبر شهید امت، برنامههای مختلفی در استان ایلام برگزار میشود.
حجتالاسلام چراغیپور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: مراسم جاماندگان از وداع و بدرقه رهبر شهید در شهرستانهای ۱۲گانه استان برگزار خواهد شد.
وی افزود: این مراسم در مرکز استان با حضور گروههای مختلف عزاداری از میدان شهید کشوری به سمت مصلی امام خمینی (ره) برگزار میشود و در سایر شهرستانها نیز از ساعت ۹ صبح مراسم در مساجد جامع برگزار خواهد شد.
مردم روستای طولاب نیز مراسمی را برای یادبود حضور تاریخی رهبر شهید انقلاب در این روستا در سال ۱۳۶۹ برگزار خواهند کرد. سفر رهبر شهید امت به روستای طولاب منجر به رفع محرومیت، عمران و آبادانی روستا شد و در نهایت این روستا به عنوان روستای هدف گردشگری شناخته شد و امروز در استان ایلام مورد توجه قرار گرفته است.
در ۴۰ مسجد استان ایلام نیز تا ۴۰ روز پس از وداع با رهبر شهید، محفل انس با قرآن کریم برگزار میشود.
آیین بدرقه کاروانهای اعزامی به مراسم بدرقه و وداع با رهبر شهید امت نیز روز یکشنبه، ساعت ۱۵ در مصلی امام خمینی (ره) شهر ایلام برگزار میشود.