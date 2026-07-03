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حجتالاسلام سید حسین حسینی، امام جمعه شهرستان پردیس، با تأکید بر استمرار حضور مردم در تجمعات، گفت: این حضور مردمی علاوه بر اعلام حمایت از مطالبات رهبر معظم انقلاب، مانع از فراموش شدن حقوق ملت و نمایش اقتدار مردم انقلابی و ولایتمدار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام سید حسین حسینی با اشاره به اهمیت استمرار تجمعات مردمی اظهار کرد: برخی تلاش میکنند اینگونه القا کنند که مردم از حضور در صحنه خسته شدهاند، اما واقعیت این است که ملت ایران با بصیرت و آگاهی، همچنان در میدان حضور دارند و اجازه نخواهند داد گذر زمان، مطالبات رهبر معظم انقلاب و حقوق ملت را به حاشیه ببرد.
وی افزود: استمرار این اجتماعات، لبیک عملی به فرمان رهبر معظم انقلاب است و نشان میدهد مردم با وحدت و انسجام، روند اجرای تعهدات و تحقق مطالبات را با دقت دنبال میکنند.
امام جمعه پردیس با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب بر نظارت بر اجرای دقیق تعهدات تأکید کردهاند، تصریح کرد: حضور مردم در میدان، نماد این نظارت عمومی و مسئولانه است و بیانگر آن است که ملت ایران با هوشیاری، روند اجرای تعهدات را رصد میکند.
حجتالاسلام حسینی خاطرنشان کرد: حضور پرشور مردم در تجمعات، قدرت، انسجام و ولایتمداری ملت ایران را به نمایش میگذارد و این پیام روشن را به دشمنان منتقل میکند که ملت ایران در دفاع از آرمانهای خود متحد و استوار ایستاده است.
وی در پایان تأکید کرد: حفظ وحدت، بصیرت و تداوم حضور آگاهانه مردم در صحنه، مهمترین پشتوانه نظام اسلامی در برابر جنگ روانی و فضاسازی دشمنان است.