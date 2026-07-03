دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی با صدور بیانیه‌ای از ملت مبعوث شده ایران و نیز همه دلدادگان و رزمندگان جبهه مقاومت، برای حضور پرشور و گسترده در مراسم وداع، تشییع و تدفین امام شهید سید علی حسینی خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) در ایران و عراق دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن بیانیه دکتر علی اکبر ولایتی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

امروز جهان اسلام و جمهوری اسلامی ایران در سوگ امام و قائد شهید خویش بعنوان ستون استوار، رهبری الهی و دیده‌بانی بصیر نشسته است. آن‌که در طی ۳۷ سال هدایت داهیانه راه نورانی امام عظیم الشان راحل (ره) را با صلابت و اقتدار ادامه داد و ایران عزیز را به کانون تپنده استکبارستیزی و استقلال‌طلبی در جهان تبدیل کرد و اکنون به وصال معبود شتافته است. او که استوانه‌ای سترگ در برابر طوفان‌های سهمگین بود و با تکیه بر رأی و اراده مردم خود، عزت و کرامت این ملت غیور را در بلندای تاریخ معاصر تثبیت کرد، از میان ما پر کشیده است، اما میراث او که همان بیداری و پایداری مسلمانان و آزادیخواهان جهان است، در جانشان رسوخ کرده است. ایشان که، چون استوانه‌ای سترگ، قامت ملت ایران را از تلاطم‌های جهانی حفظ کرد و عزت و کرامت را به ملت‌های تحت استکبار بازگرداند، امروز در مقام جاودانگی قرار گرفته است.‌

ای ملت آزاده و مقاوم شاهد هستیم که چگونه تدبیر، دوراندیشی و پایمردی این رهبر بزرگ، ایران را به قلعه‌ای نفوذناپذیر در برابر ظلم تبدیل کرد. ما شهادت ایشان را نه یک پایان، بلکه اوج شکوه یک مسیر پر از خون و جهاد می‌دانیم. ویژگی‌های والای ایشان از جمله دلبستگی بی‌حد و مرز به آرمان‌های امام خمینی (ره)، حلم و علم در مدیریت بحران‌ها و ایمان خالصانه به پروردگار متعال، اکنون به میراثی برای تمام آزادی‌خواهان و ملل خواهان رهایی از سیطره ظلم و ستم در جهان تبدیل شده و مزد و اجر زحمات خدمات سال‌های متمادی ایشان به انقلاب و نظام حقیقتاً پاداشی به جز شهادت در ماه مبارک رمضان و در معرکه نبرد با شقی‌ترین دشمنان اسلام و در حالی که در راه حق ایستاده بود زیبنده مقام عالی ایشان نبود.

مقام شهادت شایسته‌ترین پاداش الهی برای چنین وجود مقتدر و عادلی نبود. شهادت ایشان، مهر تأکیدی بر این حقیقت است که راه مقاومت، راهی است که تنها به شهادت، ماندگاری، مانایی و رستگاری ختم می‌شود.

‌این مجمع، حمله ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران و ترور ناجوانمردانه رهبر فقید انقلاب اسلامی، فرماندهان، دانش‌آموزان بی‌گناه مدرسه شجره طیبة و آحاد مردم عزیز را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین جنایات بشری به کرامت انسانی و اراده ملت‌های اسلامی و خواهان استقلال قلمداد و ضمن محکومیت دوباره آن اعلام می‌دارد دشمنانی که گمان کردند با از میان برداشتن رهبر و حمله به ایران، جریان مقاومت را متوقف خواهند کرد، سخت در اشتباه‌اند، بلکه با معماری خردمندانه رهبری شهید انقلاب و ساخت مستحکم چارچوب انقلاب اسلامی نه تنها فرو نپاشید بلکه به الگوی بدیل برای تمامی مستضعفان، مظلومان و آزادی‌خواهان جهان تبدیل گردید و در ادبیات سیاسی و روابط بین الملل از قدرت چهارم بین‌المللی یاد می‌گردد.

‌مجمع دایمی جهانی بیداری اسلامی، اعلام می‌دارد که جمهوری اسلامی ایران و تمامی ملت‌های پیرو راه ایشان، خون‌خواهی و انتقام از عاملین و آمرین این جنایت را تنها وظیفه و حق مشروع خود می‌دانند. این جنایت، تنها بر آتش خشم امت اسلامی افزوده و دشمنان بدانند که خون شهیدی که در راه استقلال و عزت ریخته شد، اکنون به عامل فرو ریختن آنها بدل گشته است.‌ای ملت بزرگ و قهرمان ایران، مجمع دایمی جهانی بیداری اسلامی از تمامی آحاد مردم خونخواه و جان فدا دعوت می‌کند تا در این حرکت همه‌جانبه مردمی، تاریخی و پرشکوه، در مراسم وداع، تشییع باشکوه در ایران و عراق، تدفین و خاکسپاری قائد شهید اسوه جهاد، ایستادگی و پایداری در برابر استکبار جهانی و صهیونیزم بین الملل شرکت نمایند. این مراسم، تنها یک تشییع جنازه نیست بلکه؛ یک مجمع سیاسی بزرگ برای نشان دادن اقتدار و ایستادگی ملت مبعوث ایران و محور مقاومت در برابر استکبار، یک پیام آرمانی و ارزشی برای تجدید میثاق با معمار کبیر انقلاب اسلامی (امام خمینی (ره)) و امام شهید و امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و یک اعلام خونخواهی و جنگ علیه ظلم است تا دنیا بداند که با شهادت رهبران، اراده ملت‌ها از بین نمی‌رود.

از این‌رو در جهت تکمیل جهاد خیابان، ملت مبعوث شده و تجدید بیعت مجدد با امام خامنه‌ای جوان با حضور میلیونی و با شکوهی که جهان را به لرزه اندازد، نشان دهید که راهی که ایشان با خون و ایمان باز کردند و در مسیر تحقق وعده‌های ایشان، با حضور پرشور، دشمن‌شکن و تاریخی شما تداوم خواهد یافت و تصویری از حضور حماسی در پیوند منسجم و یکپارچه امت و ولایت با امام قائد شهید و رهبر سوم انقلاب اسلامی امام سید مجتبی حسینی محکم‌تر از قبل رسیدن به قله نهایی و تحقق نظم نوین منطقه‌ای و بین‌المللی را رقم خواهند زد.