به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،بخشدار مرکزی لارستان گفت : زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴ ریشتر ساعت ۱۴:۳۹ امروز جمعه ۱۲ تیرماه حوالی روستای درز از توابع شهرستان لارستان را لرزاند ، همچنین ساعت ۱۵:۰۴:۵۴ زلزله دیگری به بزرگی ۴.۱ ریشتر عمق ۲۰ کیلومتری این منطقه را لرزاند .

عزیزی ادامه داد : این زلزله در عمق ۱۲ کیلومتری زمین رخ داده است و هیچ گونه خسارتی نداشته است.

دهستان درز یکی از دهستان‌های بخش مرکزی شهرستان لارستان در استان فارس است ، این دهستان با مرکزیت روستای درز در مرز بین استان های فارس و هرمزگان قرار دارد .