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دیدارهای رئیس جمهور با مقامات کشورهای شرکت کننده در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب

آقای پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در حاشیه مراسم احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب با مهمانان شرکت کننده در این مراسم دیدار کرد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۲- ۱۸:۳۷
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برچسب ها: رئیس جمهور ، پزشکیان
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