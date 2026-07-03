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برداشت گندم از ۴ هزار هکتار مزارع شهرستان پاسارگاد آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،بارندگیهای مناسب و به موقع، عملیات مراقبتی هنگام داشت و استفاده از ارقام مرغوب گندم امسال باعث شده است کشاورزان پاسارگادی محصولی پربار و با کیفیت داشته باشند و همین مسئله رضایت کشاورزان را در پی دارد.
برداشت محصول استراتژیک گندم از یک هفته پیش از ۴ هزار هکتار اراضی کشاورزی در شهرستان پاسارگاد آغاز شده است.
تاکنون بیش از هزار و ۸۰۰ هکتار گندم از مزارع شهرستان پاسارگاد برداشت شده است و تا پایان فصل برداشت پیش بینی میشود که بیش از ۲۵ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری و تحویل مراکز خرید شود.