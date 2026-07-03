به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،بارندگی‌های مناسب و به موقع، عملیات مراقبتی هنگام داشت و استفاده از ارقام مرغوب گندم امسال باعث شده است کشاورزان پاسارگادی محصولی پربار و با کیفیت داشته باشند و همین مسئله رضایت کشاورزان را در پی دارد.

برداشت محصول استراتژیک گندم از یک هفته پیش از ۴ هزار هکتار اراضی کشاورزی در شهرستان پاسارگاد آغاز شده است.

تاکنون بیش از هزار و ۸۰۰ هکتار گندم از مزارع شهرستان پاسارگاد برداشت شده است و تا پایان فصل برداشت پیش بینی می‌شود که بیش از ۲۵ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری و تحویل مراکز خرید شود.