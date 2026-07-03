رئیس‌جمهور آمریکا، در آستانه نشست سران ناتو در آنکارا، بار دیگر از کشورهای عضو این ائتلاف نظامی انتقاد کرد و ادامه سطح کنونی حمایت واشنگتن از ناتو را «مضحک» و «یک‌طرفه» خواند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی نوشت کشورهای اروپایی در زمان نیاز از آمریکا حمایت نکرده‌اند و باید مسئولیت بیشتری در تأمین امنیت و هزینه‌های دفاعی خود بر عهده بگیرند.

ترامپ پیشتر نیز از کشورهای اروپایی به علت همکاری نکردن با امریکا در حمله به ایران انتقاد کرده بود. سران ۳۲ کشور عضو ناتو قرار است هفته اینده در آنکارا گرد هم آیند. انتظار می‌رود موضوع افزایش هزینه‌های دفاعی، نقش آمریکا در ناتو و جنگ اوکراین از مهمترین موضوعات این نشست باشند.