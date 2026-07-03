نیرو‌های مسلح یمن در بیانیه‌ای با اشاره به تلاش هواپیما‌های نظامی عربستان سعودی در جلوگیری از فرود هواپیمای مسافربری ایرانی، به دشمن سعودی درباره تکرار این تلاش‌ها هشدار داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه تلویزیونی المسیره در خبری فوری گزارش داد: نیرو‌های مسلح یمن با اعلام شکست تلاش جنگنده‌های عربستان در جلوگیری از فرود یک پرواز مسافربری ایرانی حامل ۲۰۰ مسافر در فرودگاه صنعا، به ریاض هشدار دادند که هرگونه تکرار نقض حریم هوایی با حمله به منافع حیاتی این کشور در خشکی و دریا پاسخ داده خواهد شد.

متن کامل بیانیه نیرو‌های مسلح یمن بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خداوند متعال می‌فرماید: و هر کس پس از مورد ظلم واقع شدن به انتقام برخیزد، بر او راهی برای ملامت یا عقوبت نیست.

صبح امروز، جمعه، ساعت ۵ و ۲۰ دقیقه بامداد چندین فروند هواپیما‌های جنگی دشمن سعودی در تلاش برای جلوگیری از فرود یک هواپیمای مسافربری ایرانی که حامل بیش از ۲۰۰ شهروند مجروح، بیمار و آواره بود، حریم هوایی استان‌های یمن را نقض کردند. هدف این اقدام، جلوگیری از فرود این هواپیما در فرودگاه بین‌المللی صنعا بود؛ فرودگاهی که نزدیک به ۱۱ سال است تحت محاصره ظالمانه قرار دارد. اما این تلاش با توفیق الهی و به دلیل مقابله نیرو‌های مسلح یمن با استفاده از تعدادی موشک پدافند هوایی، با شکست مواجه شد و جنگنده‌های متجاوز مجبور به ترک حریم هوایی شدند.

بر همین اساس، نیرو‌های مسلح یمن بر موارد زیر تأکید می‌کنند:

نخست اینکه به دشمن جنایتکار عربستان هشدار می‌دهیم که در صورت تکرار هرگونه تلاش برای نقض حریم هوایی یا هرگونه تجاوز علیه کشورمان، با پاسخی همه‌جانبه شامل هدف قرار دادن فرودگاه‌ها و منافع حیاتی آنها در خشکی و دریا مواجه خواهد شد.

دوم: ما هرگز اجازه نخواهیم داد محاصره ظالمانه سعودی-آمریکایی علیه کشورمان تا بی‌نهایت ادامه یابد و تمامی اقدامات قانونی و مشروع برای پایان دادن به این محاصره را اتخاذ خواهیم کرد.

سوم: از ملت عزیز خود دعوت می‌کنیم که در راستای دعوت سید عبدالملک بدرالدین الحوثی (حفظه الله)، به بسیج عمومی و آمادگی کامل رزمی ادامه دهند.

چهارم: بر آمادگی کامل نیرو‌های مسلح در تمامی یگان‌ها برای هرگونه تصمیمی که رهبرمان اتخاذ کنند تأکید می‌کنیم؛ دست نیرو‌های ما بر ماشه است تا دستورات مربوط به شکستن محاصره سعودی-آمریکایی علیه ملت عزیزمان و بیرون راندن اشغالگران را اجرا کنند.

در پایان بر ضرورت پایان محاصره و پایان سلطه بر فرودگاه بین‌المللی صنعا تأکید می‌کنیم. همچنین با احترام و قدردانی فراوان از موضع جمهوری اسلامی ایران در اقدام برای شکستن محاصره و انتقال بیماران، مجروحان و همچنین انتقال هیئت رسمی و مردمی شرکت‌کننده در مراسم تشییع پیکر شهید سید علی خامنه‌ای (رضوان الله علیه) تجلیل می‌کنیم. به خواست خداوند متعال، ما بر تداوم پرواز‌های بین فرودگاه‌های صنعا و تهران تاکید می‌کنیم؛ فارغ از اینکه نتایج و پیامد‌های آن چه باشد.

زنده باد یمن؛ آزاد، سربلند و مستقل.

پیروزی از آن یمن و تمامی آزادگان امت است.