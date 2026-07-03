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رئیس جمهور از ابراز همدردی و حمایتهای دولت و ملت ترکیه قدردانی کرد و با تأکید بر ضرورت تقویت همگرایی کشورهای اسلامی، توسعه همکاریهای دوجانبه و مقابله با سیاستهای تفرقهافکنانه در منطقه را مورد تأکید قرار داد.
یه گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مسعود پزشکیان رئیسجمهور اسلامی ایران در دیدار با آقای جودت یلماز، معاون رئیسجمهور جمهوری ترکیه و هیئت همراه که بهمنظور شرکت در آیین ادای احترام و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کردهاند، از حضور، ابراز همدردی و حمایتهای دولت و ملت ترکیه قدردانی کرد و آن را نشانهای از پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و دینی میان دو ملت مسلمان دانست.
رئیسجمهور با اشاره به تجاوزات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، این اقدامات را مغایر با اصول بنیادین منشور ملل متحد، قواعد آمره حقوق بینالملل و موازین شناختهشده حقوق بشردوستانه بینالمللی توصیف کرد و اظهار داشت: در جریان این حملات، رهبر شهید انقلاب اسلامی، جمعی از فرماندهان، مسئولان، دانشمندان و شهروندان بیگناه کشورمان به شهادت رسیدند و در عین حال، عاملان این اقدامات همچنان با وقاحت با ادعای دفاع از حقوق بشر و ارزشهای انسانی در عرصه بینالمللی ظاهر میشوند.
پزشکیان با اشاره به نقش مخرب رژیم صهیونیستی در منطقه تصریح کرد: بررسی تحولات چند دهه اخیر نشان میدهد که این رژیم در بسیاری از بحرانها و تنشهای منطقهای نقش مستقیم داشته است، اما در عین حال تلاش میکند دیگران را عامل ناامنی معرفی کند. هدف اصلی این رویکرد، دامن زدن به اختلافات میان کشورهای اسلامی و تضعیف ظرفیتهای جهان اسلام برای تأمین منافع نامشروع خود است.
رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت تقویت همگرایی اسلامی افزود: جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که کشورهای مسلمان، فارغ از تفاوتهای سیاسی و دیدگاههای موجود، از اشتراکات عمیق اعتقادی، فرهنگی و تمدنی برخوردارند و میتوانند با گسترش همکاریهای علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی، زمینهساز توسعه، رفاه و ثبات پایدار در منطقه شوند.
پزشکیان خاطرنشان کرد: هر اندازه انسجام و همکاری میان کشورهای اسلامی افزایش یابد، امکان مداخله و تأثیرگذاری بازیگران مخرب در منطقه کاهش خواهد یافت. اگر جهان اسلام از ظرفیتهای مشترک خود بهدرستی بهره بگیرد، زمینه برای تداوم جنایتها و اقدامات بیثباتکننده علیه ملتهای منطقه از میان خواهد رفت.
رئیسجمهور همچنین از مواضع و همکاریهای دولت ترکیه در جریان تحولات اخیر قدردانی کرد و گفت: روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه از ظرفیتهای گستردهای برای توسعه برخوردار است و اراده لازم برای ارتقای سطح مناسبات در دو کشور وجود دارد. ضروری است این اراده سیاسی به برنامههای عملیاتی و دستاوردهای ملموس در حوزههای مختلف تبدیل شود.
در این دیدار آقای جودت یلماز، معاون رئیسجمهور جمهوری ترکیه، ضمن ابلاغ پیام تسلیت و همدردی آقای رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه به مناسبت شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، مراتب تسلیت دولت و ملت ترکیه را به دولت و ملت ایران ابراز کرد.
معاون رئیس جمهور ترکیه با اشاره به شهادت جمعی از شهروندان ایرانی، بهویژه دانشآموزان مدرسه شجره طیبه میناب در جنگ اخیر، اظهار داشت: این حوادث موجب تأثر عمیق ملت ترکیه شد و مردم کشور ما در این روزهای دشوار، خود را در غم و اندوه ملت ایران شریک میدانند.
جودت یلماز با اشاره به تلاشهای دیپلماتیک آنکارا برای جلوگیری از گسترش درگیریها و حمایت از روند پایان جنگ، گفت: ترکیه از ابتدای بحران، در هماهنگی با برخی کشورهای منطقه از جمله قطر و پاکستان، برای مهار تنشها و کمک به توقف درگیریها تلاش کرده است. از حصول توافق برای پایان جنگ استقبال میکنیم و امیدواریم این روند به صلحی پایدار و فراگیر در منطقه منتهی شود.
معاون رئیس جمهور ترکیه با اشاره به پیامدهای منطقهای و بینالمللی جنگ اخیر افزود: تحولات مربوط به امنیت مسیرهای انرژی و کشتیرانی، از جمله در تنگه هرمز، نشان داد که هرگونه بیثباتی در منطقه میتواند اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار دهد. در عین حال، افکار عمومی جهان شاهد ایستادگی و مقاومت ملت ایران در این شرایط دشوار بود.
جودت یلماز با قدردانی از پایداری ملت و دولت ایران اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در این مقطع هزینهها و فداکاریهای قابل توجهی متحمل شد و امیدواریم هرچه سریعتر روند بازسازی و جبران خسارتها با موفقیت دنبال شود. همچنین معتقدیم رفع محدودیتها و تحریمها میتواند زمینه را برای توسعه همکاریهای منطقهای و بینالمللی فراهم سازد.
معاون رئیسجمهور ترکیه با تأکید بر اهمیت توسعه روابط دوجانبه خاطرنشان کرد: هدف مشترک دو کشور باید ارتقای مناسبات در حوزههای اقتصادی، تجاری، انرژی، ترانزیت و سرمایهگذاری باشد. در این چارچوب، فعالسازی هرچه سریعتر کمیسیونهای مشترک همکاری و اجرای توافقات موجود از اهمیت ویژهای برخوردار است.
جودت یلماز تصریح کرد: هر اندازه روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه مستحکمتر و نزدیکتر باشد، زمینه برای مداخلات فرامنطقهای و ایجاد شکاف میان کشورهای منطقه کاهش خواهد یافت. امنیت و ثبات منطقه در گرو همکاری، گفتوگو و اعتماد متقابل میان کشورهای منطقه است.
معاون رئیس جمهور ترکیه با اشاره به نقش تعیینکننده روابط تهران و آنکارا در معادلات منطقهای افزود: مناسبات ایران و ترکیه صرفاً به روابط دوجانبه محدود نمیشود، بلکه آثار و پیامدهای آن بر روندهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی منطقه تأثیرگذار است.
جودت یلماز با تأکید بر ضرورت جلوگیری از گسترش جنگ و بیثباتی در منطقه اظهار داشت: ملتهای منطقه بیش از هر زمان دیگری نیازمند صلح، همکاری و توسعه هستند. جنگ و تنش هیچ دستاوردی برای کشورهای منطقه به همراه ندارد و تنها از مسیر گفتوگو، احیلمازمتقابل و همکاریهای منطقهای میتوان آیندهای امنتر و باثباتتر برای ملتها رقم زد.
معاون رئیس جمهور ترکیه همچنین از رئیسجمهور خواست مراتب سلام، تسلیت و همدردی آقای رجب طیب اردوغان را به رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، ابلاغ کند.