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ورود هیئت‌های پارلمانی به تهران برای آیین تشییع رهبر شهید انقلاب

تهران از صبح امروز جمعه میزبان سران، مقامات و هیات‌های خارجی از کشور‌های مختلف است که برای ادای احترام به پیکر قائد شهید امت، وارد جمهوری اسلامی ایران شده‌اند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۲- ۱۸:۵۰
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برچسب ها: ورود مقامات ، مراسم وداع شهید ، رهبر انقلاب
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