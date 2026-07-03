پروژه دیرینه و مطالبه چندساله آبرسانی و ارتقای کیفیت آب شرب روستای قوش خزایی شهرستان سرخس با اعتباری بیش از ۳۰ میلیارد ریال به بهره بر داری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار سرخس، در آیین بهره‌برداری از این پروژه گفت:در حال حاضر کیفیت آب مصرفی اهالی روستا به سطح مناسبی رسیده است و برای ارتقای کمیت و فشار آب نیز برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته است

مجید بیکی در خصوص جزئیات فنی طرح گفت:این طرح شامل اجرای ۱۵۰۰ متر خط انتقال است که سخت‌ترین و مهم‌ترین بخش آن، عملیات لوله‌گذاری و عبور عرضی از مسیر ریل راه‌آهن بود که با هماهنگی‌های فشرده بین‌دستگاهی انجام و با موفقیت به پایان رسید.

در ادامه این مراسم، سید احسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، بر لزوم پایداری شبکه توزیع تاکید کرد و گفت: جهت تأمین پایدار کمیت آب و تنظیم فشار شبکه، نیاز مبرمی به ساخت مخزن ذخیره آب در این منطقه وجود دارد.

وی تصریح کرد:با تمام توان تلاش خواهیم کرد تا از طریق منابع ملی و استانی، اعتبارات لازم برای ساخت این مخزن را جذب و مشکل افت فشار آب این روستا را به صورت ریشه‌ای و کامل برطرف کنیم.