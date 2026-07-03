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فیفا اعلام کرد، فناوری توپ هوشمند گل دوم کرواسی در بازی با پرتغال را مردود اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فیفا با انتشار بیانیهای به حواشی گل مردود کرواسی برابر پرتغال پایان داد و تأکید کرد تصمیم تیم داوری و کمکداور ویدئویی کاملاً مطابق قوانین بوده است.
در دیدار دو تیم، گل دقیقه ۱۳+۹۰ یوشکو گواردیول در ابتدا مورد قبول قرار گرفت، اما پس از بازبینی صحنه توسط VAR مردود اعلام شد؛ تصمیمی که اعتراض شدید بازیکنان و کادر فنی کرواسی را به دنبال داشت.
بررسی تصاویر تلویزیونی نشان میداد که ایگور ماتانوویچ هنگام تلاش برای ضربه زدن به توپ، ظاهراً موفق به لمس آن نشده است و در نتیجه ماریو پاشالیچ در موقعیت آفساید قرار نداشت. با این حال، فناوری «Connected Ball» تعبیهشده در توپ رسمی جام جهانی، تماس بسیار خفیف ماتانوویچ با توپ را ثبت کرد؛ موضوعی که باعث شد پاشالیچ در ادامه صحنه در وضعیت آفساید قرار بگیرد و گل گواردیول مردود اعلام شود.
فیفا در توضیح این تصمیم اعلام کرد: «بر اساس دادههای فناوری Connected Ball که در توپ رسمی آدیداس تریوندا (Adidas Trionda) به کار رفته، مشخص شد ایگور ماتانوویچ، بازیکن شماره ۲۰ کرواسی، در جریان شکلگیری این صحنه با توپ تماس داشته است. همین دادهها به داور کمک کرد تا آفساید را بهدرستی تشخیص دهد و گل را مردود اعلام کند.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «حسگرهای IMU تعبیهشده در توپ تریوندا قادرند کوچکترین تماس با توپ را ثبت کنند. این اطلاعات بهصورت نمودار موسوم به "ضربان قلب" در پخش تلویزیونی نمایش داده میشود و امکان اتخاذ تصمیمهای سریعتر و دقیقتر را برای داوران فراهم میکند.»
این فناوری که عملکردی مشابه سیستم «اسنیکو» در ورزش کریکت دارد، از طریق تراشه الکترونیکی نصبشده در توپ رسمی مسابقات، تمامی تماسهای بازیکنان با توپ را با دقت بسیار بالا ثبت میکند.