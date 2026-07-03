گفتمان پدر شهیدمان، عدم وابستگی به بیگانگان؛
چرخاندن چرخ تولید، ملاک حرکت بر مدار امام شهید امت
امام شهید امت با انتخاب شعارهای اقتصادی در پیامهای نوروزی، بر تولید و عدم وابستگی به بیگانگان تاکید داشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ قائد شهید امت همواره بر اهمیت تولید داخلی و عدم وابستگی به بیگانگان تاکید میکردند.
امام شهیدمان حضرت آیت الله خامنهای در شعارهای هر سال و پیامهای نوروزی خود بر اهمیت تولیدملی تاکید داشتند و آن را کلید حل مشکلات اقتصادی، مهار تورم، خود باوری میدانستند.
نگاهی به عناوین شعارهای سال در سه دهه اخیر و شعارهایی نظیر همت مضاعف کار مضاعف، سال جهاد اقتصادی، تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی، اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال، حمایت از کالای ایرانی، رونق تولید، جهش تولید، تولید پشتیبانیها ومانع زداییها، تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین، مهار تورم، رشد تولید، جهش تولید با مشارکت مردم، سرمایه گذاری برای تولید حکایت از تاکید امام شهیدمان بر مسئله تولید دارد.