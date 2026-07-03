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مدیران شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران با حضور در شهرستان فیروزکوه، روند تأمین آب پایدار برای موکبها و مراکز پذیرایی زائران در آستانه مراسم تشییع پیکر رهبر شهید را مورد ارزیابی قرار دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این بازدید میدانی که با هدف بررسی و اطمینان از کیفیت و کمیت آبرسانی به محلهای تجمع عزاداران صورت گرفت، طهرانی معاون بهرهبرداری و توسعه آب، قلینژاد مدیر بحران و پدافند غیرعامل و مهدوی مدیر حوزه مدیرعامل آبفای شرق استان تهران حضور داشتند.
درویشخضری مدیر آبفای شهرستان فیروزکوه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده، تمهیدات در نظر گرفته شده برای پایداری شبکه آبرسانی و مدیریت تقاضا در زمان برگزاری مراسم را تشریح کرد.
معاون بهرهبرداری و توسعه آب شرکت با تاکید بر اهمیت خدمترسانی به زائران و شرکتکنندگان در این مراسم معنوی، دستورات لازم را جهت رفع احتمالی نقاط ضعف، استقرار تجهیزات پشتیبانی و آمادگی کامل تیمهای عملیاتی برای پاسخگویی به هرگونه حادثه احتمالی صادر کرد.
مدیران ستادی شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران همچنین با بررسی میدانی مسیرهای اصلی و نقاط استقرار موکبها، بر لزوم نظارت مستمر بر کیفیت آب شرب توزیعی و تامین فشار مطلوب شبکه در تمامی ساعات برگزاری مراسم تاکید کردند.
گفتنی است شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران تمامی ظرفیتهای عملیاتی خود را جهت ارائه خدمات مطلوب به شرکتکنندگان در مراسم وداع با قائد شهید به کار گرفته است تا دغدغهای از بابت تامین آب شرب و بهداشتی وجود نداشته باشد.