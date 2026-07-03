با نزدیک شدن به زمان برگزاری مراسم بدرقه قائد شهید امت، ده‌ها موکب در محور‌های مواصلاتی استان مرکزی آماده خدمات رسانی به زائران هستند.

خدمت به زائران قم، تهران و مشهد؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با نزدیک شدن به زمان برگزاری مراسم بدرقه و تشییع قائد شهید امت، تردد در محور‌های منتهی به تهران افزایش یافته است، مردم از سراسر کشور در حال عزیمت به پایتخت هستند تا در این مراسم حضور یابند.

موکب‌های مردمی نیز با استقرار در حاشیه محورها، خدمات‌رسانی به زائران را آغاز کرده‌اند.

در این موکب‌ها، خادمان داوطلب با ارائه خدماتی از جمله توزیع آب، نوشیدنی، غذا و دیگر امکانات رفاهی، از زائران و مسافران پذیرایی می‌کنند.

هدف از برپایی این موکب‌ها، تسهیل مسیر و خدمت‌رسانی به افرادی است که در این مراسم حضور می‌یابند.

موکب‌های مردمی با مشارکت داوطلبانه، خدمات خود را تا پایان تردد زائران ادامه خواهند داد.