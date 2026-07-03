موکب نخبگان به همت معاونت علمی ریاست‌جمهوری و بنیاد ملی نخبگان، همزمان با مراسم وداع با رهبر شهید، آماده خدمت‌رسانی و پذیرایی از عموم مردم، زائران و شرکت‌کنندگان این مراسم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این موکب از ساعت ۶ صبح روز شنبه ۱۳ تیر تا ساعت ۲۳ روز یکشنبه ۱۴ تیر به صورت مستمر فعالیت خواهد کرد.

موکب نخبگان در محدوده مصلی تهران، خیابان نسترن شرقی، مستقر شده و خدمات متنوعی را به مراجعان ارائه می‌کند.

پذیرایی از زائران و شرکت‌کنندگان، از جمله خدمات این موکب در طول برگزاری مراسم است.

همچنین خدمات پشتیبانی امدادی، اورژانس سریع، کمک‌های اولیه و خدمات سلامت نیز برای رفاه و ایمنی مراجعان در این موکب ارائه می‌شود.

این موکب با هدف خدمت‌رسانی هرچه بهتر به زائران و شرکت‌کنندگان مراسم وداع با رهبر شهید برپا شده است.