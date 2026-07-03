۱۲ تیرماه یادآور جنایت آمریکایی بر فراز آبهای خلیج فارس
۱۲ تیر یادآور جنایتی است که آمریکا جان ۲۹۰ انسان بیگناه شامل ۶۶ کودک را گرفت.
هواپیمای مسافربری پرواز ۶۵۵ ایرانایر که در مسیر بندرعباس به دبی در حال پرواز بود، بر فراز خلیج فارس هدف دو موشک شلیکشده از ناو آمریکایی وینسنس قرار گرفت و تمامی ۲۹۰ سرنشین آن جان باختند.
آبهای خلیج فارس گلگون از خون شد؛ پیکرهایی متلاشیشده، لباسهایی بیصاحب و شناور بر سطح آب، کفشهایی بیپا و پاهایی بیکفش در میان موجها پراکنده بودند.
جنازههایی که یکییکی بر سطح دریا ظاهر میشدند، دل هر بینندهای را میلرزاند، پیکر تکهتکهشده دختربچهای هفت یا هشت ساله، پیکر دو نیمشده پیرمردی بیگناه، و در نهایت، نوزادی هشتماهه… صحنهای که نه فقط یک فاجعه انسانی، که سندی روشن از جنایتی آشکار بود.
بیش از سه دهه از سرنگونی پرواز ۶۵۵ میگذرد، اما این حادثه همچنان یکی از تلخترین رخدادهای تاریخ جنگ ایران و عراق و یکی از مهمترین پروندههای مرتبط با امنیت هوانوردی غیرنظامی محسوب میشود.
این رویداد نهتنها بر روند سیاسی روزهای پایانی جنگ تأثیر گذاشت، بلکه در حافظه تاریخی ایرانیان نیز بهعنوان نمادی از گسترش دامنه جنگ به غیرنظامیان باقی مانده است.
نام ۲۹۰ قربانی این پرواز هر سال در دوازدهم تیرماه گرامی داشته میشود؛ پروازی که تنها چند دقیقه پس از برخاستن، در آسمان خلیج فارس ناتمام ماند و به یکی از ماندگارترین حوادث تاریخ معاصر ایران تبدیل شد.