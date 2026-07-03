به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، دوازدهم تیر ۱۳۶۷، یکی از تلخ‌ترین روزهای تاریخ هوانوردی غیرنظامی رقم خورد.

هواپیمای مسافربری پرواز ۶۵۵ ایران‌ایر که در مسیر بندرعباس به دبی در حال پرواز بود، بر فراز خلیج فارس هدف دو موشک شلیک‌شده از ناو آمریکایی وینسنس قرار گرفت و تمامی ۲۹۰ سرنشین آن جان باختند.

آب‌های خلیج فارس گلگون از خون شد؛ پیکرهایی متلاشی‌شده، لباس‌هایی بی‌صاحب و شناور بر سطح آب، کفش‌هایی بی‌پا و پاهایی بی‌کفش در میان موج‌ها پراکنده بودند.

جنازه‌هایی که یکی‌یکی بر سطح دریا ظاهر می‌شدند، دل هر بیننده‌ای را می‌لرزاند، پیکر تکه‌تکه‌شده دختربچه‌ای هفت یا هشت ساله، پیکر دو نیم‌شده‌ پیرمردی بی‌گناه، و در نهایت، نوزادی هشت‌ماهه… صحنه‌ای که نه فقط یک فاجعه انسانی، که سندی روشن از جنایتی آشکار بود.

بیش از سه دهه از سرنگونی پرواز ۶۵۵ می‌گذرد، اما این حادثه همچنان یکی از تلخ‌ترین رخدادهای تاریخ جنگ ایران و عراق و یکی از مهم‌ترین پرونده‌های مرتبط با امنیت هوانوردی غیرنظامی محسوب می‌شود.

این رویداد نه‌تنها بر روند سیاسی روزهای پایانی جنگ تأثیر گذاشت، بلکه در حافظه تاریخی ایرانیان نیز به‌عنوان نمادی از گسترش دامنه جنگ به غیرنظامیان باقی مانده است.