رئیس جمهور از ابراز همدردی و همراهی دولت و ملت گرجستان قدردانی کرد و با تأکید بر رویکرد جمهوری اسلامی ایران در حمایت از صلح و همکاری‌های منطقه‌ای، گسترش مناسبات دوجانبه در حوزه‌های مختلف را خواستار شد.

یه گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در دیدار با آقای میخائیل کاولاشویلی رئیس‌جمهور گرجستان و هیئت همراه که به‌منظور شرکت در آیین ادای احترام و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده‌اند، از حضور، ابراز همدردی و پیام‌های تسلیت دولت و ملت گرجستان قدردانی کرد و این همراهی را زمینه‌ساز توسعه مناسبات دوجانبه دانست.

رئیس‌جمهور با اشاره به تجاوزات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، این اقدامات را مغایر با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد و موازین حقوق بشردوستانه بین‌المللی توصیف کرد و اظهار داشت: در جریان این حملات، رهبر شهید انقلاب اسلامی، جمعی از فرماندهان، مسئولان، دانشمندان، دانشگاهیان، دانش‌آموزان و شهروندان بی‌گناه کشورمان به شهادت رسیدند و بخش‌هایی از زیرساخت‌های کشور نیز هدف قرار گرفت.

آقای پزشکیان افزود: این اقدامات از منظر حقوق بین‌الملل مصداقی روشن از نقض حاکمیت ملی کشورها و جنایت علیه غیرنظامیان است، اما جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع و با اتکا به توانمندی‌های ملی خود، پاسخی قاطع و متناسب به این تجاوزات داد.

رئیس‌جمهور با اشاره به اهداف طراحان این حملات خاطرنشان کرد: دشمنان تصور می‌کردند با هدف قرار دادن رهبر انقلاب اسلامی و ایجاد فشارهای گسترده، جمهوری اسلامی ایران دچار تزلزل و فروپاشی خواهد شد، اما نتیجه این اقدام چیزی جز افزایش انسجام، همبستگی و وحدت ملی ملت ایران نبود. نیروهای مسلح کشور با اقتدار از امنیت و تمامیت ارضی ایران دفاع کردند و دولت نیز با مدیریت مستمر امور، اجازه نداد روند خدمت‌رسانی و اداره کشور دچار اختلال شود.

آقای پزشکیان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در مقابل هیچ قلدری سر خم نخواهد کرد، آنها می‌خواهند به ملت‌ها زور بگویند اما ملت ما زیر بار زور نمی‌رود.

رئیس‌جمهور با انتقاد از اقدامات بی‌ثبات‌کننده رژیم صهیونیستی در منطقه تصریح کرد: کارنامه این رژیم در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در بسیاری از بحران‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای نقش‌آفرین بوده و یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه به شمار می‌رود.

آقای پزشکیان در ادامه با تأکید بر رویکرد اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از صلح، ثبات و همکاری‌های منطقه‌ای اظهار داشت: ایران همواره خواهان گسترش روابط دوستانه و سازنده با کشورهای مختلف، به‌ویژه کشورهای همسایه و منطقه پیرامونی خود بوده است و گرجستان از جایگاه مهمی در این رویکرد برخوردار است.

رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های متنوع همکاری میان دو کشور افزود: زمینه‌های گسترده‌ای برای توسعه مناسبات در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، علمی، دانشگاهی، فرهنگی و گردشگری وجود دارد و تقویت این همکاری‌ها می‌تواند منافع مشترک دو ملت را تأمین کند.

آقای پزشکیان حضور رئیس‌جمهور گرجستان در تهران را نشانه‌ای از اراده دو کشور برای توسعه مناسبات دانست و ابراز امیدواری کرد این سفر زمینه‌ساز تقویت پیوندها، تعاملات و همکاری‌های دوجانبه در تمامی عرصه‌ها باشد.

در این دیدار آقای میخائیل کاولاشویلی، رئیس‌جمهور گرجستان نیز ضمن ابراز تسلیت و همدردی صمیمانه دولت و ملت گرجستان به مناسبت شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و جمعی از شهروندان ایرانی، اظهار داشت: گرجستان این ضایعه را با تأثر فراوان دنبال کرد و در این روزهای دشوار در کنار ملت ایران قرار داشت.

میخائیل کاولاشویلی با اشاره به پیشینه تاریخی روابط دو کشور گفت: ایران و گرجستان از قرن‌ها پیش دارای روابط تاریخی، فرهنگی و انسانی عمیقی بوده‌اند و پس از استقلال گرجستان نیز روند توسعه مناسبات دوجانبه با جدیت دنبال شده است.

رئیس‌جمهور گرجستان با اشاره به مواضع کشورش در قبال تحولات اخیر منطقه تصریح کرد: گرجستان همواره بر ضرورت برقراری صلح، احترام به حاکمیت ملی کشورها و حق مشروع ملت‌ها برای دفاع از خود تأکید داشته و در قبال تحولات اخیر نیز بر همین اصول پایبند بوده است.

میخائیل کاولاشویلی با بیان اینکه روابط دو کشور در سطح مطلوبی قرار دارد، خاطرنشان کرد: با وجود دستاوردهای موجود، ظرفیت‌های فراوانی برای ارتقای مناسبات در حوزه‌های مختلف وجود دارد و باید از فرصت‌های پیش‌رو برای توسعه همکاری‌ها بهره گرفت.

رئیس جمهور گرجستان از مواضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از تمامیت ارضی کشورش قدردانی کرد و افزود: دو کشور بر پایه پیوندهای تاریخی و احترام متقابل، می‌توانند همکاری‌های خود را در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی، علمی و آموزشی بیش از پیش گسترش دهند.

میخائیل کاولاشویلی همچنین بر آمادگی گرجستان برای رفع موانع موجود در مسیر توسعه روابط تأکید کرد و گفت: گرجستان مصمم است با همکاری جمهوری اسلامی ایران، فصل جدیدی از مناسبات دوجانبه را رقم بزند و روابط دو کشور را به الگویی موفق از همکاری و دوستی در منطقه تبدیل کند.

رئیس جمهور گرجستان با اشاره به پیشینه تمدنی و تاریخی دو ملت اظهار داشت: ایران و گرجستان از تمدن‌های کهن و ریشه‌دار برخوردارند و همین اشتراکات تاریخی می‌تواند پشتوانه‌ای ارزشمند برای تعمیق روابط و ترسیم افق‌های جدید همکاری میان دو کشور باشد.