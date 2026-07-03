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در آستانه برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، تریبون آزاد مردمی در شیراز با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،در آستانه برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، تریبون آزاد مردمی در شیراز با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد و شهروندان شیرازی از دلتنگی خود برای فقدان قائد امت و ضرورت حضور در آیین بدرقه ایشان سخن گفتند.
شرکتکنندگان در این برنامه با بیان ویژگیهای برجسته رهبر شهید از جمله شجاعت، سادهزیستی، مردمداری و ایستادگی در برابر دشمنان، تأکید کردند که راه و آرمانهای ایشان با حضور و همراهی مردم ادامه خواهد یافت.
مردم شیراز همچنین با اعلام آمادگی برای حضور گسترده در مراسم تشییع و بدرقه رهبر شهید، این حضور را ادای دین به سالها مجاهدت و رهبری دلسوزانه ایشان دانستند و بر ضرورت مشارکت پرشور آحاد جامعه در این مراسم تاریخی تأکید کردند.
حاضران در تریبون آزاد مردمی، مراسم بدرقه رهبر شهید را نمادی از وحدت، وفاداری و تجدید عهد ملت ایران با آرمانهای انقلاب اسلامی عنوان کردند.