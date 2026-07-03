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مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان از مهار کامل آتشسوزی در اراضی جنگلی و مرتعی سه منطقه شهرستان مسجدسلیمان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فتح الله ابوعلی بیان کرد: در پی گزارش دریافتی مبنی بر وقوع حریق در مناطق ابهار، نمنمی و تنگ مشکی شهرستان مسجدسلیمان بلافاصله دستورات لازم برای بسیج تمامی امکانات و نیروهای عملیاتی صادر شد.
وی افزود: با هماهنگیهای فوری انجام شده میان فرمانداری، دادستانی، بخشداری و فرماندهی یگان حفاظت استان و تیمهای عملیاتی متشکل از نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و اهالی دلسوز محلی عملیات مهار آتش انجام شد.
ابوعلی ادامه داد: پس از پنج ساعت تلاش بیوقفه و عملیات نفسگیر حریق بهطور کامل مهار و مراحل خنکسازی منطقه را به انجام رسید تا از سرایت آتش به نقاط مجاور جلوگیری شود.
مدیرکل منابع طبیعی خوزستان در خصوص پیگیریهای قانونی این حادثه اظهار داشت: آتش سوزی فردی با هویت معلوم رخ داد و با دستور دادستان شهرستان و حضور عوامل کلانتری ۱۲ در محل، صورتجلسه تنظیم و پرونده قضایی علیه متخلف تشکیل شده و روز شنبه جهت برخورد قانونی و قاطع به مراجع ذیصلاح ارجاع خواهد شد.
وی تصریح کرد: بررسیهای کارشناسی برای تعیین دقیق مساحت و میزان خسارات وارده به پوشش گیاهی منطقه در حال انجام است.
طی چند روز اخیر در پی وقوع آتش سوزی در کوه بدیل بهبهان نیز یک نفر جان خود را از دست داد.