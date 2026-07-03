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جامعه اصناف، بازاریان، تجار و فعالان اقتصادی سراسر کشور در بیانیهای بر تجدیدعهد خود با امام شهید امت و تبعیت از فرامین حضرت آیت الله امام سیدمجتبی خامنهای تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در متن بیانیه درخصوص حضور در آیین وداع و تشییع پیکر مطهر امام و قائد شهید حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای (رضوان الله علیه) آمده است:
اولین گروهی که به ندای امام(ره) در نهضت پاسخ دادند، بازاریانمتدین بودند. ( امام شهید حضرت آیتاللهالعظمی سیدعلی حسینی خامنهای رضوانالله)
جامعه اصناف، بازاریان، تجار و فعالان اقتصادی کشور در همه مقاطع تاریخی و عرصههای موردنیاز کشور و نظام و انقلاب در خط مقدم خدمترسانی به کشور و مردم عزیز ایران بوده و در راستای خودکفایی، استقلال اقتصادی و پیشرفت کشور گامهای موثر و تعیینکنندهای برداشتهاند. در مبارزات مردم با رژیم منحوس پهلوی و دوران دفاع مقدس و صحنهها، از پیشگامان درحرکت و جهاد، در جنگ تحمیلی دوم و سوم آمریکای جنایتکارو رژیم غاصب صهیونیستی در خط مقدم خدمت رسانی و همگام با فرماندهان میدان و مردم همیشه در صحنه در خدمت مردم بودهاند.
ما جامعه اصناف، بازاریان، تجار و فعالان اقتصادی همگام با سایر اقشارملت عزیز و به پاخواسته ایران عزیز اسلامی سایر ملتهای آزاده دنیا و آزادگان جهان ضمن ارائه خدمات به همه شرکتکنندگان در آیین تشییع و وداع با پیکر مطهر امام شهید امت با تمام توان و ظرفیت در مراسم حضور یافته و عهد خود را با امام شهید امت تجدید و تبعیت خود را از فرامین حضرت آیت الله امام سیدمجتبی خامنهای (مد ظله العالی) اعلام مینماییم.