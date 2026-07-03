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وزیر ورزش و جوانان در دیدار با رئیس مجلس بنگلادش با تأکید بر گسترش همکاریهای ورزشی میان دو کشور، از ظرفیتهای متقابل ایران و بنگلادش در رشتههایی همچون کریکت، کشتی، تکواندو، کبدی و ورزش زورخانهای برای توسعه تعامل یاد کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حافظالدین احمد، رئیس مجلس بنگلادش امروز (جمعه) با حضور در وزارت ورزش و جوانان با دکتر احمد دنیامالی دیدار و گفتوگو کرد.
دکتر دنیامالی در این دیدار با تشکر از حضور رئیس مجلس بنگلادش در مراسم تشییع رهبر انقلاب اظهار داشت: شاید نتوان با کلمات اوج محبوبیت آیتالله خامنهای را نشان داد. شهادت رهبر انقلاب برای همه مردم ایران بسیار ناگوار و جانسوز بود، چون ایشان نه تنها رهبر ایران بلکه برای خیلی از مردم مرجع تقلید بودند. ما روزی را میبینیم که بهزودی قاتل رهبر شهید مجازات خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به کارشکنیهای آمریکا اظهار داشت: ملت ایران به شکل عمیقی از رژیم آمریکا متنفر هستند. هر کشوری که میخواهد میزبانی جام جهانی را برعهده بگیرد متعهد میشود که شرایط برابری را برای همه کشورها ایجاد کند، ولی آمریکا از همان ابتدا درباره ایران کارشکنی کرد و تا جایی که توانست سعی کرد بدترین شرایط را برای ایران ایجاد کند. آمریکاییها خلاف منشور المپیک عمل کردند.
وزیر ورزش و جوانان در این دیدار با اشاره به اشتراکات دو کشور مسلمان ایران و بنگلادش اظهار داشت: بنگلادش یکی از بزرگترین کشورهای مسلمان دنیاست و به لحاظ فرهنگی اشتراکات زیادی بین دو کشور وجود دارد و بسیار علاقهمند هستیم که مناسبات جدیدی بین ایران و بنگلادش در حوزه ورزش ایجاد شود.
وی گفت: یکی از رشتههایی که بنگلادش توفیقات زیادی در آن به دست آورده رشته کریکت است که در این زمینه میتواند به ایران کمک کند. ما در سیستان ظرفیتهای خوبی برای توسعه رشته کریکت داریم که میتوانیم از ظرفیت بنگلادش بهره بگیریم.
وی تصریح کرد: بنگلادش در چند رشته دیگر مثل اسکواش و کبدی نیز شرایط خوبی دارد و ما میتوانیم همکاری مناسبی داشته باشیم. ایران نیز میتواند تجربیات خود را در رشتههای کشتی، کاراته و تکواندو در اختیار بنگلادش قرار دهد.
دکتر دنیامالی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اهداف ما در وزارت ورزش این است که با همکاری با کشورهای مسلمان بتوانیم در زمینه مدالآوری در المپیک و بازیهای آسیایی به یکدیگر کمک کنیم.
وزیر ورزش و جوانان همچنین خاطرنشان کرد: یکی دیگر از رشتههای سرآمد ما، رشته زورخانهای و پهلوانی است و با توجه به اینکه کشور بنگلادش در اکثر رویدادهای ما حضور دارد، این رشته میتواند در بنگلادش توسعه پیدا کند. پیشنهاد میکنم که تفاهمنامه مشترکی بین دو کشور ایران و بنگلادش به امضا برسد و بتوانیم همکاریهای مشترک داشته باشیم.
حافظالدین احمد، رئیس مجلس بنگلادش نیز در این جلسه با ابراز تشکر از میزبانی وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: از میهماننوازی دولت و مردم ایران شگفتزده شدم. رهبر معظم انقلاب نه تنها رهبر ایران بلکه رهبر کشورهای مسلمان بودند.
وی افزود: من از ورزش به سیاست رسیدم و قبل از اینکه وارد سیاست شوم سالها در جوانی در رشته فوتبال فعالیت میکردم و بازیکنان گذشته ایران از جمله حسن حبیبی، قلیچخانی و ناصر حجازی را به خوبی میشناسم. از گذشته که فوتبال انجام میدادم پیگیر فوتبال ایران بودم و خوشبختانه فوتبال در ایران رشد قابل توجهی داشته است.
وی ادامه داد: ورزش در ایران به ویژه در رشتههایی مثل کشتی و تکواندو بسیار توسعه داشته است و افتخارات زیادی به دست آوردهاند. همانطور که در رشتهای مثل کریکت میتوانیم به ایران کمک کنیم میتوانیم از تجربیات مربیان ایران نیز در توسعه رشتههایی مثل کشتی و تکواندو در بنگلادش بهره بگیریم. ورزش ایران شرایط بهتری نسبت به ورزش بنگلادش در آسیا و جهان دارد. این افتخار را داریم که هر هیأت ورزشی بخواهد به بنگلادش بیاید میزبانی کنیم.
در این جلسه سیدمحمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و محمدحسن تقیزاده مدیرکل دفتر امور بینالملل وزارت ورزش و جوانان و هیأت همراه رئیس مجلس بنگلادش حضور داشتند.