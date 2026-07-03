به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام و المسلمین سید محمدنبی موسوی فرد، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اهواز گفت: باتوجه به فراهم سازی شرایط شرکت در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر قائد امت، از عموم مردم ولایتمدار و قدرشناس این استان برای حضور پرشور در این مراسم و اعضای شهید خانواده ایشان دعوت می‌شود.