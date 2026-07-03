به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ابوذر بیدلی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما در تشریح جزئیات حادثه آتش سوزی در محوطه بقعه امامزاده محمد بن جعفر طیار (ع) شهرستان دزفول گفت: این حادثه بعدازظهر روز پنجشنبه، ۱۱ تیرماه و زمانی که مردم برای زیارت اهل قبور به این محل آمده بودند و ازدحام جمعیت و خودرو‌ها بود، رخ داد.

وی با بیان اینکه این آتش سوزی در فضای سبز که بر اثر گرما خشکیده، رخ داده است، افزود: بلافاصله پس از وقوع آتش سوزی، با همکاری و مشارکت عوامل دهیاری و مردم، آتش تا رسیدن عوامل آتش نشانی تاحدودی مهار شد و نیرو‌های آتش نشانی پس از رسیدن از ایستگاه آتش نشانی دزفول، حریق را بطور کامل مهار کردند.

بیدلی علت آتش سوزی را نامشخص عنوان کرد و ادامه داد: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت و فقط سه دستگاه خودرو پارک شده زیر سایه درختان و در نزدیکی محل حریق از حرارت ناشی از آتش خسارت دیدند.

بخشدار بخش مرکزی دزفول درخصوص پیگیری خسارت خودرو‌ها می‌گوید: باتوجه به اینکه بقعه متبرکه امامزاده محمدبن جعفر طیار (ع) زیر نظر اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دزفول است، موضوع از سوی مسئولان این اداره درحال پیگیری است.

وی اظهار داشت: به دلیل جمعیت زیاد روستای محمدبن جعفر طیار (ع) نزدیکی به بیشه زار‌ها، وجود حداقل یک دستگاه خودروی آتش نشانی و ایجاد پایگاه امری ضروری است، به همین دلیل پیگیری خرید این خودرو هستیم تا درصورت بروز حوادث آتش سوزی، در کمترین زمان ممکن بتوان بحران را مدیریت کرد.

بیدلی در پایان ابراز امیدواری کرد: با پیگیری‌ها از استانداری خوزستان و مدیریت بحران و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کشور بتوان خودروی آتش نشانی خریداری و در این روستا مستقر کرد.