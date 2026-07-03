امام جمعه موقت اهل سنت ارومیه گفت: با شهادت رهبر عزیزمان که پرچمدار جبهه حق و مقاومت بود، خون تازه‌ای به پیکر امت اسلامی تزریق شد و اکنون امت اسلامی برای حرکت‌های بزرگ آماده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه موقت اهل سنت ارومیه در خطبه های امروز نمازجمعه گفت: سلام و درود بی‌کران خدا بر روان پاک پیامبر اعظم (ص) و بر همه شهیدان راه حق، به ویژه بر آن امام همام و رهبر شهیدمان، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای که به فیض عظمای شهادت نائل آمدند.

ماموستا محمد مسلمی گفت: امروز در این اجتماع پرشور و وحدت‌آفرین، دلی از درد و اندوه آکنده است، اما این اندوه، اندوه ناتوانی نیست؛ اندوهی است که با افتخار و استواری آمیخته شده است. چرا که ما در مکتبی درس می‌خوانیم که به ما می‌آموزد: «الشَّهیدُ حَیٌّ یُرزَقُ عِندَ رَبِّهِ». ما معتقدیم که رهبر عزیزمان، این پرچمدار جبهه حق و مقاومت، با شهادت‌اش از قفس تنگ دنیا رها شد و به حیات جاودانه دست یافت . شهادت، پایان کار نیست، بلکه آغاز راهی است که خون تازه‌ای بر پیکر امت اسلامی می‌دمد و آن را برای حرکت به سوی اهداف بزرگ‌تر آماده‌تر می‌کند.

وی درادامه افزود: ما امروز در سوگ کسی نشسته‌ایم که در طول زندگی پربرکت خود، نه تنها معمار وحدت بین شیعه و سنی بود ، بلکه به تعبیر بزرگان، رهبری بود که زبان قرآن و عمق فرهنگ اسلام ناب را به خوبی می‌شناخت و در دفاع از مظلومان عالم، از جمله ملت مظلوم فلسطین، هیچ‌گاه تردید به خود راه نداد .

امام جمعه موقت اهل سنت ارومیه ادامه داد: اینک که دشمنان اسلام خیال کرده‌اند با شهادت این مرد بزرگ، خللی در اراده ملت ایران ایجاد می‌کنند، اما می‌بینیم که نه تنها اراده ما سست نشد، بلکه با حضور بی‌نظیر شما امت، و با حضور نمایندگان و شخصیت‌های بیش از یکصد کشور جهان در مراسم تشییع، پیام وحدت و انسجام امت اسلامی طنین‌انداز خواهد شد .

ماموستا مسلمی خاطر نشان‌کرد: این حضور حماسی، این تجمع بی‌نظیر، پاسخی دندان‌شکن به دشمنان اسلام و به آنان که به دنبال تفرقه‌افکنی میان شیعه و سنی هستند، بود .

وی درادامه افزود: حضرت زینب (س) در سخت‌ترین لحظه اسارت، با اقتدار تمام ایستاد و فرمود: «ما رَأَیتُ إلّا جَمیلاً». امروز که مصیبتی عظیم بر امت اسلامی وارد شده، ما نیز پیرو مکتب آن بانوی بزرگوار، جز عزت، اقتدار و همبستگی در مقابل دشمن نشان نخواهیم داد.

امام جمعه موقت اهل سنت ارومیه ادامه داد: امروز که دشمنان خیال باطل تفرقه و ضعف در سر دارند، ما با وحدت خود، طبل توخالی آنان را به صدا درمی‌آوریم. این حضور وحدت‌آفرین، تداعی‌کننده سخن ماموستا کلشین‌نژاد، امام جمعه محترم اهل سنت ارومیه، در نمازهای جمعه گذشته است که همواره بر حفظ وحدت مسلمین به عنوان یک اصل انکارناپذیر تأکید داشته‌اند .

ماموستا محمد مسلمی در پایان گفت: شهادت یک رهبر، پایان راه نیست، بلکه این رهبر با شهادت خود، راه را روشن‌تر و هدف را نزدیک‌تر می‌کند. امروز که دشمن با تمام قوا در میدان جنگ روایت‌ها و رسانه‌ها به دنبال تحریف حقایق است، ما و شما باید با بصیرت و آگاهی، نه تنها در مراسم تشییع، بلکه در تمام عرصه‌های زندگی، وفاداری خود را به آرمان‌های این رهبر شهید ثابت کنیم .