

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ملی پوشان کمتر از ۲۳ کشورمان سال پس از نرم دوی، دو‌های سرعتی و استقامتی را پشت سر گذاشتند.

آگاهی محیطی بخش بعدی تمرین امروز بود. بازیکنان برای شناخت کافی از محل قرارگیری همدیگر در میانه میدان تمرینات نوینی را با طراحی سرمربی تیم برگزار کردند.

حسین عبدی سپس بازی‌سازی در دفاع برای انتقال توپ به وینگر‌ها و ارسال از جناحین را زیر نظر گرفت.

شاگردان عبدی در بخش پایانی فوتبال در ابعاد کوچک را برای ۲۰ دقیقه برگزار کردند که طراوت بازیکنان با وجود ۱۰۰ دقیقه تمرین مثال زدنی بود.

تمرین شنبه تیم فوتبال امید ایران تعطیل است و این تیم عصر یکشنبه تمرین دیگری را برگزار خواهد کرد.