مساجد و محله‌های شهر‌ها روستا‌ها با حضور مردم و مسئولان استان مرکزی در وداع رهبر شهید، سه هزار برنامه اجرا می‌کنند.

مرکزی، معین قم در برگزاری باشکوه مراسم بدرقه پدر شهید امت؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون سیاسی امنیتی استانداری مرکزی گفت: سه هزار برنامه‌ در شهر‌ها روستا‌ها مساجد و محله‌های مختلف با حضور مردم و مسئولان برگزار می‌شود.

حسن قمری با اشاره به اینکه همچنین بیش از ۵۰ هزار مشتاق امام شهید راهی تهران برای حضور در مراسم تشییع می‌شوند، افزود: اهالی استان مرکزی در منطقه سه تهران نستقر می‌شوند.

قمری با بیان این که حضور دوستداران رهبر شهیر از سمت جنوب به تهران آغاز شده است، گفت: تمهیدات لازم برای عبور امن خوردو‌ها و مسافران از جاده‌های استان اندیشیده شده است.

قمری استان مرکزی را یکی از استان‌های معین استان قم دانست و افزود: استان مرکزی بخشی از نیاز‌های این استان برای برگزاری باشکوه مراسم تشییع پیکر مطهر را مرتفع کرده است.