مرکزی، معین قم در برگزاری باشکوه مراسم بدرقه پدر شهید امت؛
تدارک سه هزار برنامه گرامیداشت وداع با رهبر شهید در استان مرکزی
مساجد و محلههای شهرها روستاها با حضور مردم و مسئولان استان مرکزی در وداع رهبر شهید، سه هزار برنامه اجرا میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون سیاسی امنیتی استانداری مرکزی گفت: سه هزار برنامه در شهرها روستاها مساجد و محلههای مختلف با حضور مردم و مسئولان برگزار میشود.
حسن قمری با اشاره به اینکه همچنین بیش از ۵۰ هزار مشتاق امام شهید راهی تهران برای حضور در مراسم تشییع میشوند، افزود: اهالی استان مرکزی در منطقه سه تهران نستقر میشوند.
قمری با بیان این که حضور دوستداران رهبر شهیر از سمت جنوب به تهران آغاز شده است، گفت: تمهیدات لازم برای عبور امن خوردوها و مسافران از جادههای استان اندیشیده شده است.
قمری استان مرکزی را یکی از استانهای معین استان قم دانست و افزود: استان مرکزی بخشی از نیازهای این استان برای برگزاری باشکوه مراسم تشییع پیکر مطهر را مرتفع کرده است.