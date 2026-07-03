امام جمعه میاندوآب گفت: دشمن از ایران قوی در هراس است و نمی‌خواهد ایران کشوری پیشرفته و توسعه یافته باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه میاندوآب از ایران قوی به‌عنوان اندیشه و دغدغه رهبر شهید انقلاب نام برد و گفت: تمام دغدغه، اندیشه و رویکرد امام شهید، حرکت به سمت ایران قوی بود و این را شرط ایستادگی در مقابل دشمن می‌دانستند.

حجت‌الاسلام حمید حسن‌زاده در خطبه‌های نماز جمعه این هفته میاندوآب با اشاره به اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی به دنبال «ایران قوی» بودند، اظهار کرد: تمام دغدغه، اندیشه و رویکرد امام شهید، حرکت به سمت ایران قوی بود و این را شرط ایستادگی در مقابل دشمن می‌دانستند.

رهبر شهید انقلاب در ۳۷ سال گذشته در راستای تحقق «ایران قوی»، رویکرد توسعه علمی، جنبش نرم‌افزاری را دنبال کردند تا ایران را قوی کنند و رتبه‌های علمی منطقه را به دست بیاورند.

وی بعد از رشد علمی، تبدیل ایران به قدرت اثرگذار را دنبال کردند، افزود: در این راستا دستور فرمودند که زیرساخت‌ها اصلاح و علم بومی‌سازی شود و جهش علمی اتفاق بیفتد تا علم در جامعه اثرگذار بوده و ایران قله‌های علم را فتح کند.

حسن‌زاده تصریح کرد: فتح قله‌های علمی دنیا و قرارگرفتن در ردیف کشورهای برتر دنیا در رشد علمی، نانو، پرتاب ماهواره، رشد بی‌سابقه علمی در دنیا که آمارهای جهانی به آن اعتراف کردند، از جمله این دستاوردها بود.

امام جمعه میاندوآب اظهار کرد: دشمن از ایران قوی در هراس بوده و نمی‌خواهد ایران پیشرفته و توسعه یافته در دنیا باشد و لذا دست به دشمنی با ایران می‌زند.

وی در ادامه با بیان اینکه «مرگ بر آمریکا» شعار مبنایی ما است، گفت: ما با آمریکا پدرکشتگی داریم و دست از شعار خود برنمی‌داریم و با صدای بلند و رسا فریاد خواهیم زد «مرگ بر آمریکا».

حسن‌زاده حمایت از تولید و اقتصاد ملی را دیگر اندیشه و رویکرد رهبر شهید انقلاب عنوان کرد و افزود: همه کارشناسان اذعان می‌کنند که ایران بدون رهبر شهید انقلاب هرگز به این توسعه، پیشرفت و قدرت دفاعی دست نمی‌یافت.

امام جمعه میاندوآب با بیان اینکه ما در جنگ دیدیم که قدرت موشکی ایران چگونه دشمن را مستأصل کرد، گفت: امروز کشور ما به جایی رسیده است که کشورهای خاورمیانه به قدرت آن اعتراف کردند.

وی با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی و مشکلاتی مانند تحریم‌ها نیز داریم، تصریح کرد: اگر مسئولان اقتصادی کشور نیز مثل مسئولان امنیتی و دفاعی مجاهدت و از خودگذشتگی کنند امیدواریم در ادامه مشکلات اقتصادی نیز حل شود.

حسن‌زاده با تأکید بر اینکه مردم باید مواسات و همدلی داشته باشند، اظهار کرد: همه باید در برابر تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی؛ احساس مسئولیت کرده تا با مواسات و همدلی مشکلات را پشت سر بگذاریم.