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یک بانوی هنرمند در قم با تلفیق هنرِ طراحی لباس و ارزشهای اعتقادی، اقدام به تولید روسریهای منقش به نمادهای ملی و مذهبی با هدف ترویج فرهنگ ایرانی-اسلامی و زنده نگاهداشتن روایتهای تاریخساز کشور کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مریم جلالینسب، طراح و تولیدکننده پوشاک، در حرکتی خلاقانه با محوریت هنر متعهد، مجموعهای از روسریها را با طرحهای اختصاصی از وقایع سرنوشتساز تاریخ ایران از جمله قیام عاشورا، دوران دفاع مقدس، حماسههای مردمی و رویدادهای تاریخ معاصر نظیر کودتای دیماه طراحی و تولید کرده است.
وی هدف از این اقدام را بهرهگیری از بستر پوشش و مد برای انتقال پیامهای فرهنگی و اعتقادی دانست و گفت: تلاش ما بر این است تا با استفاده از زبان هنر، هویت ملی و یادمانهای دینی را در جامعه بازنمایی کرده و روایتگرِ رویدادهای هویتبخش کشورمان باشیم.
خانم جلالینسب با اشاره به مسیر دشوار تولید در عرصه محصولات فرهنگی گفت: اگرچه در این مسیر با چالشهای متعددی روبهرو هستیم، اما آنچه به ما انگیزه تداوم کار در سنگر فرهنگی را میدهد، تأکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت فعالیتهای هدفمند در این حوزه و اشتیاق قلبی برای ترویج ارزشهای انقلابی است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این تولیدات فرهنگی، گامی مؤثر در جهت تقویت هویت ملی و پیوند نسل جوان با ارزشهای دینی و انقلابی باشد.