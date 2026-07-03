پخش زنده
امروز: -
جامعه روحانیت شیراز در بیانیهای خطاب به شورای عالی امنیت ملی ضمن قدردانی از مسئولان امر که با انگیزه خیرخواهی و از سردلسوزی مساعی خویش را بعمل آوردند بر ضرورت تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کرد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،جامعه روحانیت شیراز در بیانیهای خطاب به شورای عالی امنیت ملی ضمن قدردانی از مسئولان امر که با انگیزه خیرخواهی و از سردلسوزی مساعی خویش را بعمل آوردند بر ضرورت تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کرد .
در بخشی از این بیانیه آمده است :
اظهارات صریح رییس جمهور ایالات متحده آمریکا بلافاصله پس از امضای تفاهم، موید اعتراف به وضعیت دشوار خویش و اقتصاد جهانی بود و بیش از پیش نشان داد که تثبیت و تقویت مولفههای اقتدار آفرین جبهه مقاومت، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و نباید در هیچ سطحی مورد غلفت واقع شود .