به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛تردید و پایانی بر هوشیاری نیست و شبانه‌های حضور و میدان داری مردم در ایستگاه ۱۲۴ شب پرشور بود

مردم اعم از زن و مرد و پیرو جوان تنها و یا به اتفاق خانواده و دوستان با در دست داشتن پرچم سه رنگ ایران و پرچم سیاه غم شهادت امام و رهبر خویش با امید به آینده کشور، همچنان و هر شب در صحنه حضور و آگاهی هستند.

مردم در این شب‌ها که همراه با آماده شدن برای تشییع پیکر رهبر شهید است بر ایستادگی در راه امام شهید تاکید دارند و قرارشان حماسه افرینی در دیدار آخر است.

آنان معنای شهادت را مقاومت، ایستادگی و هوشیاری در مقابل طمع، توطئه و حیله دشمن می‌دانند و بر همبستگی تاکید دارند.

حاضران سهم خود در بدرقه امام شهید را همچنان حضور و آگاهی می‌دانند.