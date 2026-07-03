نابودی تردید با اعتقاد راسخ جانفدایان؛
گذر شبانههای حماسه و حضور از مرز شب ۱۲۴
حماسه شبانههای حضور و میدان داری مردم اراک در ایستگاه شب ۱۲۴ پرشور بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛تردید و پایانی بر هوشیاری نیست و شبانههای حضور و میدان داری مردم در ایستگاه ۱۲۴ شب پرشور بود
مردم اعم از زن و مرد و پیرو جوان تنها و یا به اتفاق خانواده و دوستان با در دست داشتن پرچم سه رنگ ایران و پرچم سیاه غم شهادت امام و رهبر خویش با امید به آینده کشور، همچنان و هر شب در صحنه حضور و آگاهی هستند.
مردم در این شبها که همراه با آماده شدن برای تشییع پیکر رهبر شهید است بر ایستادگی در راه امام شهید تاکید دارند و قرارشان حماسه افرینی در دیدار آخر است.
آنان معنای شهادت را مقاومت، ایستادگی و هوشیاری در مقابل طمع، توطئه و حیله دشمن میدانند و بر همبستگی تاکید دارند.
حاضران سهم خود در بدرقه امام شهید را همچنان حضور و آگاهی میدانند.