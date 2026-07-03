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معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه سرمایه اجتماعی مهمترین پشتوانه نظام حکمرانی است گفت: اعتماد عمومی زمانی شکل میگیرد که مردم احساس کنند صدایشان شنیده میشود و دیدگاه ها و مطالبات آنان در فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری اثرگذار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،مرتضی محمدزاده در نشست تخصصی فعالان حوزههای مختلف شهرستان میانه اظهار کرد:یکی از مهمترین اهداف برگزاری این نشست ها شنیدن بی واسطه سخنان مردم و نخبگان و انتقال دقیق مسائل، مطالبات و پیشنهادهای آنان به سطوح مختلف مدیریتی است.
وی افزود: اعتماد عمومی تنها از مسیر گفتگوی مستمر، شفافیت و توجه عملی به مطالبات جامعه تقویت میشود و هر اندازه ارتباط میان مردم و مسئولان نزدیکتر و موثرتر باشد، سرمایه اجتماعی افزایش یافته و زمینه برای مشارکت بیشتر مردم در حل مسائل کشور فراهم خواهد شد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به جنگ اخیر خاطرنشان کرد: این رخداد بار دیگر نشان داد که بزرگترین سرمایه جمهوری اسلامی، مردم هستند و انسجام، همراهی و حضور مردم در کنار ایثار و فداکاری رزمندگان، مهمترین عامل ناکامی دشمن در دستیابی به اهداف خود بود. این تجربه نیز ضرورت حفظ و تقویت اعتماد عمومی و شنیدن صدای مردم را بیش از گذشته آشکار کرد.
محمدزاده با اشاره به ظرفیتهای انسانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شهرستان میانه گفت: امروز به معنای واقعی برای شنیدن بیواسطه مشکلات، دغدغهها و پیشنهادهای مردم در این شهرستان حضور یافتهایم و تمامی موضوعات مطرح شده تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه عبور از بسیاری از چالشهای موجود نیازمند ایجاد گشایشهای اقتصادی است اظهار داشت: دولت تمام توان خود را برای مهار پیامدهای اقتصادی ناشی از شرایط جنگی، حفظ ثبات اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان، تقویت اشتغال و فراهم سازی بسترهای توسعه پایدار به کار گرفته است.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار در پاسخ به مطالبات مطرح شده از سوی فعالان حوزههای مختلف شهرستان، از پیگیری مسائل بانکی در جلسات استانی رفع موانع تولید خبر داد و افزود:در حوزه فرهنگ نیز تجهیز بخش قابل توجهی از مراکز فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میانه در دستور کار قرار خواهد گرفت.
محمدزاده با تاکید بر ضرورت بهره گیری از ظرفیتهای اجتماعی در مدیریت محله محور تصریح کرد: توسعه مدیریت محله محور با اتکا به مشارکت مردم و بهره گیری از نظرات نخبگان و تشکلهای اجتماعی از رویکردهای جدی دولت در مسیر تحقق حکمرانی مردمی است. همچنین تلاش میشود در حوزه اشتغال، توازن مناسبی میان فرصتهای شغلی زنان و مردان ایجاد شود.
گفتنی است این نشست با حضور امام جمعه میانه، فرماندار ویژه شهرستان، اعضای شورای تامین و شورای اداری و جمعی از فعالان حوزههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برگزار شد و ۱۷ نفر از منتخبین اقشار مختلف مردم، دیدگاه ها، پیشنهادها و مطالبات خود را مطرح کردند.