رئیس اقلیم کردستان عراق در دیدار با وزیر امور خارجه ایران درباره تقویت همکاری‌های فی‌مابین، از جمله تفاهم‌نامه همکاری امنیتی ایران-عراق، در راستای صیانت از امنیت مرزها و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده طرف‌های ثالث برای ناامن‌سازی منطقه رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق که در راس هیئتی عالیرتبه برای شرکت در مراسم ادای احترام به مقام رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده است، صبح امروز جمعه ۱۲ تیرماه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.

رئیس اقلیم کردستان عراق با ابراز مراتب تسلیت صمیمانه مقام‌ها و مردم اقلیم کردستان عراق به مقام معظم رهبری، دولت و مردم ایران به مناسبت شهادت حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب اسلامی و اعضای خانواده ایشان و جمعی از مقام‌های ارشد و مردم ایران در جریان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، برای رهبری، دولت و مردم ایران توفیق، پیروزی و سربلندی روزافزون آرزو کرد.

نیچروان بارزانی با اشاره به روابط تاریخی برادرانه و دوستانه بین مردم ایران و عراق و اقلیم کردستان عراق، خاطره شیرین آخرین ملاقات صمیمانه خود با رهبر شهید انقلاب اسلامی را یادآور شد و از شخصیت والای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، علاقه ایشان به مردم کردستان عراق و توجه ایشان به صلح و امنیت منطقه تمجید کرد. وی همچنین مقاومت، ایستادگی و وحدت مردم شجاع ایران در دفاع از کشورشان را مثال‌زدنی و ستودنی دانست.

وزیر امور خارجه کشورمان با تقدیر از حضور هیات‌های عالیرتبه از عراق و اقلیم کردستان عراق در مراسم ادای احترام به رهبر شهید انقلاب اسلامی، از پیام‌های همدری و ابراز همبستگی گسترده و صمیمانه مسئولان، مردم، علما و نخبگان عراق و اقلیم کردستان قدردانی کرد.

عراقچی همچنین چشم انداز روابط بین جمهوری اسلامی ایران و عراق به خصوص با اقلیم کردستان عراق را بسیار روشن دانست و ابراز امیدواری کرد با تلاش و پیگیری مسئولان دو طرف شاهد ارتقای روابط در همه عرصه‌ها و در چارچوب منافع مشترک و متقابل باشیم.

طرفین در این دیدار درباره تقویت همکاری‌های فی‌مابین ایران و اقلیم کردستان عراق، از جمله بر اساس تفاهم‌نامه همکاری امنیتی ایران-عراق، در راستای صیانت از امنیت مرز‌ها و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده طرف‌های ثالث برای ناامن‌سازی منطقه رایزنی کردند. آقای بارزانی با تشریح اقدامات صورت گرفته در دوره تجاوز نظامی علیه ایران، بر تعهد و تلاش مستمر اقلیم کردستان عراق برای حفاظت از امنیت مشترک تأکید کرد.