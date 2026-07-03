هوشیار در برابر توطئه و حیله دشمنان؛
پنجمین ماه حضور جانفدایان استان مرکزی در سنگر دفاع از ایران اسلامی
بیشتر از چهار ماه است که میادین و خیابانهای شهرهای استان مرکزی میزبان حضور جانفدایانی است که از رزمندگان کشور در همه عرصهها حمایت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بیشتر از ۴ ماه است میایدن و خیابانهای شهرهای مختلف استان مرکزی شاهد حضور جانفدایان است؛ مردمی که با یک فرمان رهبر معظم انقلاب به میدان میآیند و پشتیبان محکمی برای نیروهای مسلح در میدان جنگ سخت و گروه دیپلماسی در میدان رزم سیاسی هستند.
مردم اعم از زن و مرد و پیرو جوان تنها و یا به اتفاق خانواده و دوستان با در دست داشتن پرچم سه رنگ ایران و پرچم سیاه غم شهادت امام و رهبر خویش با امید به آینده کشور، همچنان و هر شب در صحنه حضور و آگاهی هستند.
مردم در این شبها که همراه با آماده شدن برای تشییع پیکر رهبر شهید است، بر ایستادگی در راه امام شهید تاکید دارند و قرارشان حماسه افرینی در دیدار آخر است.
آنان معنای شهادت را مقاومت، ایستادگی و هوشیاری در مقابل طمع، توطئه و حیله دشمن میدانند و بر همبستگی تاکید دارند.
حاضران سهم خود در بدرقه امام شهید را همچنان حضور و آگاهی میدانند.