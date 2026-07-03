به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنیاد فرهنگی روایت فتح در آستانه تشییع پیکر مطهر حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (قدس الله نفسه) با انتشار پیامی از هنرمندان و اقشار مختلف جامعه برای حضور در این مراسم تاریخی دعوت کرد.

متن پیام بنیاد فرهنگی روایت فتح در آستانه مراسم تشییع رهبر شهید به شرح زیر است:

«ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون

حال که مشیّت الهی بر آن مقدر گشته که «آقای شهید ایران» با شهادت سرافرازانه و عروج خونین خود، طریق و مسیر سبز ظهور آخرین ودیعه الهی حضرت بقیه الله الاعظم (عج) را هموار نماید، با دلی غمگین، سری سربلند و چشمانی بارانی، پیرمراد خویش، پدر مهربان و ملجأ و مأوای مستضعفان جهان را بدرقه می‌نماییم.

بی شک نقش و اثربخشی این شخصیت فرهنگی و هنری و حضور موثر زعیم و مقتدای مسلمانان جهان درکنار ابعاد دیگر شخصیت والای ایشان اعم از وجوه اجتماعی، سیاسی، دینی، در ۳۷ سال رهبری پر افتخار ایشان در هویت بخشی به جمع کثیری از هنرمندان متعهد به ارزش‌ها و پرورش فکری و راهبری خیل عظیمی از جوانان و نسل جدید فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی و نیز تربیت و تقویت مبانی نظری پدیدآورندگان و خالقان آثار هنری برجسته در تاریخ معاصر ایران اسلامی ثبت و ماندگار خواهد ماند و به عنوان نقطه عطفی در اذهان جاودان و ماندگار خواهد ماند.

بنیاد فرهنگی روایت فتح به‌عنوان میراث مانا و معنوی سید شهیدان اهل قلم شهید سید مرتضی آوینی (رحمة الله علیه) که رهبر شهید، خود بر فعالیت مجدد آن پس از سال‌های حماسه ساز دفاع مقدس نظر مثبت و تأکید داشتند، از همه اهالی هنر اعم از نویسندگان، طراحان، نقاشان، فعالان عرصه هنر‌های نمایشی، سینماگران، عکاسان و مستندسازان و اقشار مردم قدردان و همیشه در صحنه که به فرموده امام امت در حوادث و وقایع اخیر «مبعوث» شدند، دعوت می‌نماید تا با حضور موثر و اثرگذار خود در آئین و مراسم با شکوه تشییع و بدرقه امام شهید، بار دیگر همچون گذشته با حضور دریای خروشان امت، وظیفه و نقش تاریخی خود را به انجام رسانند.

امید است ارواح طیبه شهدا و روح عرشی رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه) در جوار رضوان و جنات النعیم الهی، همچون گذشته دعاگوی همه محبین و دلدادگان مکتب خمینی کبیر (رحمه الله علیه)، خاصه اصحاب فرهنگ و هنر و اندیشه باشد.»